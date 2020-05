„Nebudu lhát, zklamaný jsem byl hodně. Chtěl jsem soutěž vyhrát, když už jsem se dostal až do finále,“ svěřil se Lukáš Železník. „Na druhou stranu i tak to byl pro mě úspěch. Vstup do soutěže jsem neměl dobrý. První zápasy, ať už v základní skupině nebo play off jsem prohrál,“ začíná se svým ohlédnutím v Datart e:LIGA Challenge.

Bývalý mládežnický fotbalový reprezentant celou e-sportovou soutěž bral velmi poctivě. „Musel jsem udržet maximální koncentraci, což si myslím, že se mi až na finále podařilo,“ pochvaluje si opavský útočník. Finálové bitvy přinesly šachové partie.

Železníkův soupeř se snažil držet balon. „Hrálo se mi pro ti němu špatně. Nemohl jsem otevřít hru. V tomhle módu člověk vyleze dopředu, soupeř ho překopne a už to nejde chytat… Trmy to měl po lajnách skvěle zvládnuté. Už při rozhodujícím gólu jsem si hned říkal, že už je to v pytli a bude z toho branka. Nemohl jsem to otevřít. Musel jsem bránit a chodit do brejků,“ rozebíral finálový duel, který nepřinesl žádnou ofenzivní smršť.

„Každý už si uvědomoval, že to je finále a nejde o skupinu, kde si můžete jen tak zahrát pro srandu. Šlo o hodně. Ani mě nemrzí, že jsem prohrál, ale spíš to, že jsem mohl někomu pomoci, a to se nepovedlo,“ upozorňuje Lukáš Železník na fakt, že vítěz mohl poukázat 100 tisíc korun z nadačního fondu LFA Zelený život na boj proti koronaviru. Ještě pro upřesnění, první finále vyhrál Trmal 2:1, druhé Železník v prodloužení 1:0 a třetí gólman Slovácka zlatým gólem 3:2.

Bývalý fotbalista Zlína, Hlučína, pražské Slavie a Mladé Boleslavi bral turnaj jako příjemné zpestření. „Bylo pro mě ctí reprezentovat Opavu, jsem moc rád, že se tento projekt uskutečnil. Je vidět, že se tomu kluci věnují. Spousta hráčů hraje i víkendové ligy ve FIFĚ. Celkem to frčí. Je to takový trend, teď to jde hodně dopředu,“ míní Lukáš Železník, který vlastní i svůj e-sportový tým.

„PlayStation je asi můj největší koníček. Sleduji tuhle scénu, psal jsem si také s Kubou Janktem ohledně jeho týmu. Zjišťoval jsem si nějaké informace také z Bohemky a podobně a napadlo mě, zda bych si nezaložil vlastní e-sportový tým. Fungujeme prvním rokem. Vystřídalo se tam pár borců a teď si myslím, že máme kvalitní hráče. Hráli i turnaje a postoupili do větší kvalifikace, kde se potkají s kluky ze Sparty či Plzně. Jsem za to rád,“ zakončil povídání Lukáš Železník.