Playstation je pro spoustu hráčů ideálním prostředkem k odreagování ve volném čase. Proto není náhoda, že se v řadách ligových fotbalistů pohybuje několik velmi zdatných „gamerů“, kteří by se neztratili ani ve světě esportu.

Dokazuje to i účast Karla Knejzlíka, který v Opavě nedávno hostoval z Liberce a ve finále nedávné DATART e:LIGY, kde reprezentoval mateřský klub Slovan Liberec, nebo nakonec neúspěšnou snahu Lukáše Železníka probojovat se právě do velkého finále tehdy ještě v dresu Zlína. Právě Lukáš Železník nyní bude v turnaji Datart e:LIGA Challenge hrát za Slezský FC.

„Je to samozřejmě zpestření. Není to živý fotbal, ale aspoň si můžeme zahrát ten virtuální. Když mám volno, občas si zahraji nějaký turnaj s běžnými hráči. Teď je to vyšperkované tím, že změříme síly s kluky, se kterými se potkáváme na hřišti,“ usmívá se Lukáš Železník. S kým z pole startujících hráčů si FIFU v minulosti zahrál? „S Lukášem Bartošákem jsme ve Zlíně samozřejmě hráli. Pamatuji si i na zápasy s Kubou Nečasem nebo i s Víťou Benešem,“ přiznává.

Ambice v Datart e:LIGA Challenge má nejvyšší. „Zhruba vím, kdo se tomu věnuje. Skupina je to silná, ale chci vyhrávat ve všem. A je mi jedno, jestli v kuličkách nebo virtuálním či klasickém fotbalu,“ podotýká Lukáš Železník.

„Všichni s napětím sledujeme, co se děje u nás i po celém světě. Ligový fotbal v tomto období vždy nabízel lidem emoce, které fanouškům aktuálně schází. Věříme, že si virtuální zápasy ligových hvězd své publikum najdou. Současně díky němu máme možnost na dálku pomoci. Tudíž vítězný hráč zajistí pro svůj klub možnost určit dětský domov či domovy, do kterých z Nadačního fondu LFA Zelený život poputují prostředky na nákup ochranných a zdravotnických pomůcek,“ poznamenal Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel LFA.