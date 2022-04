„Je to zajímavá skupina, na první pohled si každý může říct, že je to dobré, hratelné. Francie má velkou kvalitu, jsou to poslední mistryně Evropy, ale Irky jsou nesmírně nebezpečné. Porazily dvakrát Rusko, na podzim v kvalifikaci prohrály pouze jen o jeden gól s Anglií a se Švýcarskem. Mají ve svém středu opravdu dobré hráčky.“ monitoruje situaci v naší skupině pro web www.fotbal.cz trenér Jan Navrátil. „S Řeckem čekáme, že budeme muset tvořit my. Hráli jsme s nimi dvakrát v září, kdy oba zápasy byly velmi podobné. Prostě my jsme dobývali a bude to hodně o prvním gólu. Francie je skoro bez komentáře, mají obrovskou kvalitu, hráčky hrají převážně první francouzskou ligu, ale vzhledem k EURU to bude výborná zkušenost, protože taková utkání nás tam budou čekat,“ řekl ještě kouč.