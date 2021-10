SKUPINA C -10. kolo: Vávrovice B - Sosnová 0:8 (10. Rychlík, 31. Rychlík, 47. Staňo, 52. Klapil, 66. Rychlík, 69. Rychlík, 72. Klusák, 82. Klusák), Slavkov B - Větřkovice 4:1 (2. Najser, 10. Gavenda, 64. Gavenda, 70. Najser - 74. z pen. Hluchý), Deštné - Radkov 1:2 (80. Tesař - 8. Fišer, 20. Hefka), Štáblovice - Brumovice 7:0 (7. Vícha, 27. Laovský, 53. Laovský, 57. Gibes, 84. Vícha, 86. Rampáček, 89. Vícha), Otice - Palhanec 4:0 (8. Pristaš, 38. Pristaš, 56. Gorčica, 70. Pristaš), Holasovice - Budišov n. B. B 1:1 (85. Tomopulos - 25. Sivák).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.