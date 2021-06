Měl sice ještě další dvě šance, ale úplně všechno proměnit nejde. Jeho kvalita v zakončení zápas rozhodla. Plus taky kvalita našeho brankáře Vaclíka, který byl vynikající. Skotové si také vytvořili své šance, ale on zachytal perfektně a pokryl, co prošlo.

Myslím, že v Schickovi máme prvotřídního útočníka a měli bychom toho využít. Ale záleží hodně na tom, jak bude hrát i zbytek týmu. Když na něj budou jen nakopávat míče, tak si k němu stoupnou dva hromotluci, umlátí ho a bude to k ničemu. Něco jiného jsou centry ze strany, tam se dokáže prosadit. A my máme tam hráče, kteří umí ten dobrý míč z kraje poslat, například Coufal.

V pátek Chorvati proti nám sice budou favority, ale jsou to jenom papíry a odhady. Stačí se podívat na to, jak Maďaři potrápili Portugalce a v podstatě jen polovlastním gólem v závěru nakonec prohráli. Chorvati po první porážce jsou navíc pod větším tlakem. Oni budou muset hrát a případně otevřít hru. Je to veliký rozdíl, když člověk do zápasu nastupuje s tím, že musí. To je sevřená prdelka, nedovolíte si tolik jako v opačném případě. My nemusíme, můžeme počkat na brejky. Jsem přesvědčený, že pokud dáme první gól, tak neprohrajeme.

Balkánci obecně, a platí to i pro Chorvaty, jsou takoví, že z nich sebevědomí stříká, ale jakmile se jim šlápne na kuří oko, tak je celá sebedůvěra v prachu během okamžiku. Určitě se nemáme čeho bát.

Ze zápasů prvního kola mě zaujali Slováci. Málokdo od nich čekal takový výsledek. Trochu se ale potvrdilo, že Poláci jsou silní, ale není to úplně turnajové mužstvo. Jinak nikdo nechtěl na úvod prohrát, věřím, že nás čekají ještě zajímavější utkání, jak jednotlivé týmy budou donucené vývojem víc riskovat.

Co mě ale mrzí , je fakt, že ne všude mohou být na tribunách diváky. Když jsme viděli plný stadion v Maďarsku, tak je ohromná škoda, že jinde může přijít jen deset, patnáct tisíc. Ještě horší je formát, že se hraje na spoustě míst. Někdo hraje všechny tři zápasy doma, to mi nepřijde fér. A vůbec se nebavím o tom, jak je to nepříjemné pro fanoušky. Kdo pojede do Baku, zpátky do Říma a pak zase do Baku! Šílené. To je prostě špatně.

Radek Drulák, Fotbalista roku 1995 a vicemistr Evropy z roku 1996