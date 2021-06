Vystoupení českého týmu na EURU zatím hodnotím pozitivně. Cíl v podobě postupu jsme splnili. Na víc se historie neptá. V prvních dvou zápasech byly podle mě i výkony velmi slušné.

Marek Heinz (vlevo) a Tomáš Ujfaluši na turnaji mladých fotbalistů v Šumperku v květnu 2019 | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Se Skotskem jsme získali důležité body, i když soupeř nehrál vůbec špatně. Vytvořil si i dost šancí. Do druhého zápasu jsme naopak obranu vylepšili. S Anglií to až na pár chybiček také defenzivně nebylo úplně špatné. Zase tolik šancí neměla. Dopředu už to bylo trochu horší. První poločas ještě byl jakš takš. Na druhý se ale z pohledu nestranného člověka nedalo dívat. Z toho jsem byl zklamaný. Nebyla to určitě jen vina našeho týmu, z obou stran to bylo hodně opatrné. Nikdo nechtěl udělat chybu. Možná hrálo roli i to, že oba týmy už měly jistý postup. Hráči se třeba nechtěli zranit.