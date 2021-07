Čtyři body ze dvou zápasů jsou velmi cenné. Z výkonů možná mezi fanoušky nepanuje zas až takové nadšení, ale na druhou stranu do zápasů jdete s nějakou taktikou a herním plánem. A nám to vyšlo. Skotové třeba v zápase s Anglií ukázali, jak jsou těžkým soupeřem. A abych řekl pravdu, tak Chorvatům v zápase proti nim moc nevěřím.

Češi se dokázali vyrovnat jejich neskutečné agresivitě, možná i díky tomu, že je tam hodně hráčů ze Slavie, která hraje podobně. Moc hezký zápas to, pravda, na koukání nebyl, ale po taktické, a hlavně výsledkové stránce to tým zvládl.

V zápase s Chorvatskem byl z naší strany vynikající první poločas. Velká škoda, že jsme si nechali dát poměrně laciný vyrovnávací gól po rychlé rozehrávce.

Dvakrát tam chyboval Vladimír Coufal, jednak, že odskočil dolů, takže z toho nebyl ofsajd. Potom v situaci jeden na jednoho už to pro něj bylo těžké a navrch podklouzl. Myslím si ale, že by Perišiče spíš nezachytil ani kdyby nepodklouzl. Neměl správné postavení a Chorvat mohl jít dobře do středu do nebezpečného zakončení.

Chápu, že se spekuluje, jestli je výhodné vyhrát naši skupinu. Podobné kalkulace se ale dost často nevyplácejí. Snadno se spletete. Nikdo neví, jak se bude hrát v ostatních skupinách. I tam může dojít k překvapení.

Myslím, že proti Angličanům máme šanci. Jsem z nich upřímně trochu zklamaný. Ale v první fázi je pro všechny klíčový postup ze skupiny a až pak turnaj začíná opravdu naostro.

Někteří naši hráči ale asi budou muset trošku přidat. Je vidět, že ne všechny zastihl turnaj v úplně optimální formě. V případě Alexe Krále už příprava naznačila, že to nebylo úplně ono. Snad mu forma přijde, protože sezonu měl dobrou. Ve své kůži mi nepřijde ani Jan Bořil. Působí trochu utahaně, tím pádem levá strana zaostává ve výkonu za pravou. Možná by si potřeboval ve třetím zápase odpočinout, ale není tam úplně tolik možností. Uvidíme.

Co se týká ostatních mužstev. Nejvíc se mi líbí asi Italové. Hrají neskutečně aktivně, dokáží vytvářet obrovský tlak na míč. Nenechají soupeře kombinovat, sami jsou pak hodně fotbaloví a mají rychlý přechod do útoku.

Zajímaví jsou i Nizozemci, kteří mají jiné rozestavení. Celkově je Euro hodně zajímavé.

Roman Pivarník, bývalý trenér Plzně, Olomouce či Zlína