Snadné a rychlé vaření. Recepty, které zvládnete do půl hodiny

autor externí

Někdy nemáme čas na vyváření, to ale není důvod, proč bychom neměli skvěle jíst. Podle našich receptů uvaříte do půlhodinky. Vypište si suroviny, které doma chybějí, a pusťte se do práce. Recepty přinesl časopis Gurmet.

Karí z mletého krůtího masa | Foto: Alena Hrbková