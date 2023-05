Svět s vůní benzínu a jízdy na dvou kolech, to je prostor pro vyznavače rychlé jízdy nebo adrenalinového prožitku v sedle motocyklu. Ten slouží nejen jako nutný dopravní prostředek za prací, ale je i zdrojem zábavy, jako jsou sportovní závody, volnočasové vyjížďky nebo motosrazy.

Svého choppera předvedl jeden z účastníků festivalu Rack-Reyd v Žerotíně. | Foto: Se svolením Jiřího Skály

Motocykly se těší nesmírné popularitě desítky let ve všech zemích světa a Česko v tomto směru rozhodně není výjimkou. Mít v garáži zaparkované nejen auto, ale také motorku, to je trend posledních let. Řada řidičů se prostě rozhodla zdolávat silniční kilometry ve volném čase v sedle pořádné mašiny.

Veletrh Motocykl Praha 2023:

Zdroj: Youtube

V Česku motocyklů rapidně přibývá. Významně se na tom podepsalo i období pandemie, kdy byly omezené možnosti cestování. Zatímco v roce 2017 majitelé registrovali přes 16 tisíc motorek, v roce 2021 už to bylo o šest tisíc více.

„Zákazníci v době pandemie hledali cesty pro vhodné naplnění volného času s nízkým rizikem nákazy, což individuální cestování na motocyklu přináší,“ řekl Deníku tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.

Loňský rok byl, co se nových registrací týče, rekordní informuje web portal.sda-cia.cz. V Česku se podle něj registrovalo přes 22,2 tisíce nových motocyklů, což bylo o skoro dvě stě více, než v roce předchozím.

Více motorek – více nehod

S rostoucím počtem motorek na silnicích roste i počet dopravních nehod, buď zaviněných motorkáři nebo těch, při nichž jsou motorkáři účastníky.

S rostoucím počtem motorek na silnicích roste i počet dopravních nehod, buď zaviněných motorkáři nebo těch při nichž jsou motorkáři účastníky. Na snímku je nehoda u Jaroměře.Zdroj: se svolením Policie ČR

Vzhledem k povaze jízdy na motocyklu jsou motocyklisté po cyklistech nejzranitelnější skupinou osob na silnicích. Web portalridice.cz upozorňuje na to, že ve skutečnosti je u motocyklisty 26krát větší pravděpodobnost úmrtí při dopravní nehodě než u cestujících v autě.

Portál dále uvádí, že až 80 % všech nehod motocyklů má za následek zranění a více než polovina všech nehod motocyklů s jinými vozidly se stane na křižovatkách. Více než dvě třetiny nehod motocyklů jsou způsobeny nadměrnou rychlostí. Přes 40 % smrtelných úrazů motorkářů nebo nehod, se stane v zatáčkách.

Podle statistik nejvíce bourají řidiči ve věku od 35 - 44 let. Například v roce 2021 se na tuzemských silnicích stalo 3129 nehod s účastí motocyklistů. Celkově v tomto roce zemřelo na českých silnicích 78 motorkářů, což byl oproti roku 2020 nárůst o 21 úmrtí.

Bezpečně na silnicích

Motorkáře upozorňuje na skutečnost, že je možné jezdit po našich silnicích bezpečně Asociace autoškol České republiky. Asociace pro ty, kteří se rozhodnou stát se motorkářem pořádá ve spolupráci s partnery zdarma kurzy s názvem Učme se přežít. Informace jsou na webu ucmeseprezit.cz.

Motocyklisté tak mají možnost trénovat bezpečnou jízdu na polygonech nebo závodních okruzích napříč republikou. A to jak široká veřejnost, tak i profesionálové. V celodenním kurzu si po teorii účastníci vše vyzkouší na výcvikové ploše pod taktovkou zkušených instruktorů.

Když se řekne motorkář

Pojmem motorkář či motorkářka se nejčastěji rozumí majitel motocyklu a současně člověk, pro kterého je motocykl koníčkem. Často má tento fakt i vliv na jeho životní styl, hodnotový žebříček a postoje, jež jsou pro mnoho motorkářů podobné či společné.

Motorkáři jezdí individuálně, i v organizovaných skupinách. Bývají členy motorkářských klubů a účasní se společných srazů a vyjížděk. „Motorkář se většinou ještě ztotožňuje s některým z motorkářských stylů, k němuž se hlásí především vlastnictvím určitého typu motocyklu nebo motocyklového oblečení,“ definuje cs.wikipedia.org.

Mezi nejoblíbenější značky u nás patří stroje Honda. Kupující pro ně sahají v téměř pětině případů. Další v pořadí je CF Moto (8,98 procenta) a Yamaha (6,75 procenta).

V březnové anketě, která se uskutečnila v rámci výstavy Motocykl roku na výstavišti v Praze – Letňanech se stal absolutním vítězem skútr Honda Forza 350. Na pomyslných stupních vítězů jej doplnily ještě druhá Ducati Diavel V4 a třetí BMW M 1000 R. Prodejní ceny motocyklů často dosahují stejné výše jako u nových automobilů. Nový motocykl lze sehnat za částku kolem 100 tisíc korun, ale také i přes milion korun.

TYPY MOTOCYKLŮ



Moped - lze jej považovat za kombinaci motocyklu a jízdního kola.

Malý motocykl - tvoří přechod mezi mopedem a ostatními silničními typy. Mají motor s obsahem 50 až 125 cm³.

Cestovní motocykl - je velký pohodlný motocykl s velkou nádrží a často s kapotáží, která chrání posádku proti větru.

Naháč - jedná se o motocykl bez kapotáže nebo pouze s malou aerodynamickou kapotáží, který se od supersportovních motocyklů liší i svou ergonomií.

Enduro – je motocykl s univerzální konstrukcí, sestaven na jízdu po všech typech terénu.

Terénní motocykl - někdy též označovaný jako kros (cross). Konstrukcí je určen pro zdolávání náročného terénu mimo zpevněné cesty.

Cruiser – je mohutný motocykl ve stylu amerických strojů ze 30.–50. let 20. století.

Chopper – je motocykl vycházející z cruiseru, avšak s výraznými vzhledovými úpravami. Podstatnější než jízdní výkony je jeho vzhled.

Scrambler - je stroj vycházející ze silničního motocyklu klasického/retro vzhledu, s potenciálem jízdy i v lehčím terénu.

Závodní silniční motocykl - Silný, aerodynamicky tvarovaný stroj, určený především k dosahování vysokých rychlostí na závodních okruzích.

Plochodrážní motocykl - Specializovaný stroj pro závody na 400 m škvárovém oválu, 1 000 m pískových dráhách, na trávě nebo na ledě.



Zdroj: cs.wikipedia.rog

Krasavci na výstavách

Mezi největší a nejnavštěvovanější výstavy motocyklů patří Motosalon Brno nebo Motocykl v Praze. Oblíbená akce pro všechny motorkáře a přátele motorkářů Motosalon, se letos v Brně neuskuteční. Po dohodě s motosekcí Sdružením dovozců automobilů se budou obě akce střídat.

Před nedávnem proběhla výstava Motocykl v Praze. Motosalon Brno se uskuteční příští rok, a to ve dnech 29. února – 3. března.

Letošní motosrazy

Stejně, jako v minulosti také letos se chystá množství motosrazů, ať už pro všechny nebo pro majitele určitých značek. Portál motorkari.cz jich jen pro letošní rok eviduje 242. Každé setkání mívá doprovodný program, což je většinou koncert rockových kapel. V některých případech mají akce i charakter pomáhat potřebným.

Mezi akce pro rok 2023, na které rádi upozorníme, patří: 29. jarní sraz Moto Guzzi (5. - 7. května) v Sušici na Plzeňsku, Jawa randál (6. května) v Lipině na Zlínsku, MotoŽehnání - zahájení motosezony 2023 s Motoklubem Vícemili (13. května) v Bučovicích, Rock & Moto Víkend (19. května) v Nepomuku na Plzeňsku.

Sraz přátel značky JAWA (10. června) budou hostit Ledce v Královehradeckém kraji. Dále 29. Motorkářský sraz na Olešné (17. - 18. června), 5. celorepublikový sraz majitelů motocyklů Yamaha XV1900 (23. - 25. června) ve Frenštátu pod Radhoštěm, XII. motosraz Studánka u Aše (28. - 30. července). Kompletní seznam na motorkari.cz.

České legendy

Rumpál, Robot, Pérák, Kývačka, Bizon nebo Pionýr, také přezdívaný Fichtl, Pincek či Pařez. To vše jsou názvy legendárních, robustních, téměř nezničitelných a kdekoliv opravitelných motocyklů značky Jawa, která patří k nejznámějším průmyslovým značkám českého původu.

45. sraz motocyklů československé výroby u Zrcadlové kozy (květen 2022):

Zdroj: Youtube

Symbolem značky Jawa je bezesporu 350, jež se stala dobrým středem mezi slabší 250 a žíznivějším „půllitrem“. Dalším legendárním výrobcem motocyklů u nás byla ČZ (Česká zbrojovka) Strakonice. Její typ ČZ 350 typ 472 byl vybaven čtyřrychlostní převodovkou s nožním řazením.

Motocykl byl vyráběný od roku 1976 na vývoz, hlavně do bývalého SSSR, do Polska a Maďarska. Portál cs.wikipedia.org uvádí, že do USA se vyvážela varianta v zelené barvě s odděleným mazáním motoru a duralovými ráfky. U nás se neprodával, ačkoliv je mnohdy považován za to nejlepší, co se v 80. letech 20. století v tehdejším Československu vyrábělo.

Víte, že…



První motocykl byl sestaven v roce 1869 a byl poháněn párou. Byl jím Michaux-Perreauxův parní velocipéd.

První motocykl poháněný petrolejem vyrobili Gottlieb Daimler a Wilhelm Maybach v roce 1885. Daimler se jako vynálezce o motocykly nezajímal, chtěl pouze vyzkoušet svůj motor.

První český motocykl vyrobili Václav Klement (původně knihkupec) a Václav Laurin (mechanik). Veřejnosti jej předvedli v roce 1899.