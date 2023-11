Velmi cenné vítězství urvali opavští hokejisté v krnovské Krystal aréně. Díky povedenému výkonu ve třetí třetině porazili favorizovaný Hodonín 4:1. Svěřenci trenéra Pavla Zdráhala odpor Baníku zlomili na začátku třetí části, kdy se v rychlém sledu dvakrát pokořili hostujícího gólmana.

Opava vyhrála nad Hodonínem | Foto: Deník/Miroslav Pergl

„V první třetině jsme hráli dobře směrem dopředu, soupeře jsme ale často pouštěli do přečíslení. Navíc jsme dostali gól v oslabení,“ vracel se k sobotnímu duelu trenér Opavy Pavel Zdráhal. „Ve druhé části jsme ale zesílili tlak a podařilo se nám vyrovnat. Do nějaké 35. minuty jsme byli i lepším týmem, bohužel jsme začali soupeře pouštět do šancí,“ pokračoval opavský stratég. „Na začátku třetí části se nám podařilo vstřelil dva slepené góly a tím utkání zlomit. Klasicky musím pochválit našeho gólmana Marka Slíže, který vytáhl několik fantastických zákroků,“ zakončil Pavel Zdráhal hodnocení.

HC Slezan Opava - SHKM Hodonín 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 24. Štěpánek (Hradil, Beránek), 42. Hendrych (Brada, Hradil), 43. Vojtovič (Káňa), 59. Štěpánek (Káňa) – 20. Karafiát (Talafa, Dobiáš). Rozhodčí: Šico – Tvrdý, Voznička. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1. Diváci: 276.

Opava: Slíž – Šindelář, Lehotský, Ervasti, Štěpánek, Jak. Ludvík, Thiel, Pachula – Káňa, Stuchlík, Häring – Hradil, Brada, Krupa – Vašenka, Beránek, Vojtovič – Kotásek, Hendrych, Buršík – Horný. Trenér: Pavel Zdráhal.