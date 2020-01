Velkolepého klání se odmítl zúčastnit Horní Benešov, který původně měl dosadit své hvězdy do týmu Západu.

Hornobenešovským tato akce postrádá smysl a své stanovisko klub poslal krajskému svazu. „Myslíme si, že nějaké utkání hvězd na tuto úroveň vůbec nepatří,“ říká trenér Martin Mičola a pokračuje: „Hrajeme poslední organizovanou soutěž a zbytečně touto akcí blokujeme hrací termín, zbytečně se pak zápasy hrají přes týden, když kluci musí chodit do práce.“ Negativní reakce ze strany svazu prý nepřišla. „Akceptovali to a do ničeho nás nenutí.“

S penězi vynaloženými na uskutečnění celé show by se podle Mičoly dalo naložit lépe. „Zaplatit se musí dvě nové sady dresů a další program. Možná na to svaz má, ale myslím si, že by bylo lepší tyto finance investovat do mládeže,“ navrhuje bývalý obránce Opavy nebo Vítkovic.

Kabina předposledního celku krajské ligy má na celou situaci podobný názor. „Kluci se s námi ztotožnili a raději využijí volného víkendu, i když někteří z nich by se tam určitě neztratili,“ objasňuje Mičola.