Baldik si místo v Opavě vybojoval během letní přípravy. Celek ze slezské metropole potřeboval doplnit brankoviště, neboť brankář Matyáš Daňa zamířil do prvoligového Havířova.

„Volal jsem trenérovi Opavy panu Tomáškovi, jestli bych nemohl přijet na zkoušku. Věděl jsem, že se tam uvolnilo místo. Chodil jsem na letní přípravu a brankářské tréninky. Pak už se to rozjelo a šel jsem i na led,“ usmívá se sedmadvacetiletý brankář. Připadaly v úvahu i jiné kluby? „Snažil jsem se v minulosti dostat do Nového Jičína, ale nevyšlo to. V Kopřivnici by to nemělo smysl, tam je jasná jednička Petr Hromada. Opava byla taková poslední reálná varianta, která by mi ve druhé lize dávala smysl. Beru to jako takovou poslední možnost se ještě někam posunout, třeba i výše než do první ligy. Rozhodně to neberu tak, že jsem si teď zachytal ve druhé lize a mám splněno. Chci sám sobě dokázat, že na to mám,“ přiznává Baldik.

V opavském brankovišti se o místo na slunci pere s dvěma mladými brankáři – Markem Hasalou a Dominikem Pitákem, střídavé starty má ve Slezanu vyřízeny i již zmiňovaný Matyáš Daňa. „Určitě pro mě bylo výzvou poprat se o místo s kluky, kteří chytali juniorskou extraligu. Trenér mezi námi nedělal rozdíly, nikdo neměl nějaké výhody, či nevýhody. V některých věcech bylo vidět, že jsou na tom dál, třeba strečink mají dál. Je mi sedmadvacet, ne přes třicet, takže zas tak starý nejsem,“ pousmál se brankář, který prošel také mládežnickými kategoriemi Kopřivnice a Frýdku-Místku.

V brance Opavy odchytal odchovanec Studénky zatím jediný zápas. Druholigovou premiéru si odbyl v Hodoníně, ale porážce 6:3 zabránit nedokázal. „Nervózní jsem v zápase nebyl, to bylo spíš v přípravném zápase s Kopřivnicí, kde hodně kluků znám. Šel jsem si zápas hlavně užít a chtěl jsem samozřejmě pomoct týmu ke třem bodům. Bohužel se to ale nepovedlo a prohráli jsme, což mě mrzelo,“ přemítá Baldik.

Jaké zatím dlouholetá jednička Studénky vypozorovala rozdíly mezi krajským přeborem a druhou ligou? „Samozřejmě je velký rozdíl v obranách. V kraji se tolik nebrání, na druhou stranu je samozřejmě kvalitnější i útok. Celé je to rychlejší a fyzicky náročnější, řekl bych, že je to úplně jiný sport,“ všiml si Baldik, který také kvůli výkonnostnímu rozdílu musí přizpůsobit svůj styl chytání. „Pracuji na tom, s trenérem brankářů Opavy Kryštofem Mrázkem řešíme, co bych měl změnit. Musím začít rychleji bruslit a zlepšit postoj, protože kluci mají rychlejší střely a nestačí už chytat pouze postřehem. Člověk musí dobře vykrývat úhel,“ uvědomuje si rodák ze Studénky.

Vyrovnat se Jan Baldik musí také s napěchovanějším programem, v Opavě se totiž trénuje častěji, více je i středečních zápasů. „Pracuji v Ostravě, takže pro mě Opava díky tomu není tak daleko. Je to samozřejmě náročné, první měsíce jsem si zvykal těžko. S přítelkyní jsme věděli, do čeho jdeme, ale stává se, že odjedu v osm ráno do práce a domů se vrátím v deset večer.“ V současné době ale takto napěchovaný program nemá, všechny sporty už totiž téměř měsíc mají utrum. „Máme pokyny, co máme dělat, máme přímo i pokyny pro brankáře. Snažím se hýbat, ale když nejste na ledě, tak to samozřejmě není ono,“ krčí Baldik rameny.

Svým bývalým spoluhráčům ze Studénky i nadále fandí, osobně dokonce stihl i jeden přípravný zápas. „Roky ve Studénce byly samozřejmě krásné, bez vlastního stadionu se nám podařilo vyhrát ligu, parta byla vždycky super. S kluky jsem pořád v kontaktu, píšeme si,“ hlásí Baldik a přeje si, aby se co nejdříve opět začalo hrát. „Mám ale strach, že se bude hrát nejdříve v lednu. Potřebujeme hrát, nechceme ztratit celý rok,“ uzavírá brankář Slezanu Opava.