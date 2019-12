Devatenáctiletý útočník z týmu AHL Providence Bruins doléčuje zdravotní problém po srážce s protihráčem. Přestože zámořská organizace ho prozatím neuvolnila, podle reprezentačního kouče Václava Varadi je Laukův příjezd stále reálný i pravděpodobný.

"Já stále věřím, že bude součástí týmu. Kuba se cítí dobře a je to jen otázka času, kdy dostane zelenou. Sám jsem s ním hovořil. Měl drobný otřes, připravuje se teď v nějakém bezkontaktním režimu, ale nemá symptomy typu, že by mu bylo zle nebo se mu točila hlava. Věřím, že další prohlídkou projde a přijede za námi," prohlásil na dnešním setkání s médii Varaďa.

Lauko je jedinou komplikací české dvacítky v přípravě na šampionát, který na přelomu roku budou hostit Ostrava a Frýdek-Místek. Dnes se k týmu přidali krajánci ze zámoří a Finska, byl mezi nimi i Matěj Blümel, který ze zdravotních důvodů neabsolvoval úvodní část soustředění na severu Moravy.

"Zranění, které ho omezovalo, pominulo. Cítí se dobře, chce se porvat o konečnou nominaci, dnes podstoupil kontrolu na magnetické rezonanci a ukázalo se, že je v pořádku. I všichni ostatní kluci, kteří se připojili, jsou v pořádku. Věříme, že se udělá dobrá skupina, která bude táhnout za jeden provaz," uvedl Varaďa.

K jeho výběru dnes přibyli Lukáš Dostál (Ilves), Libor Zábranský (Moose Jaw Warriors), Šimon Kubíček (Seattle Thunderbirds), Jan Jeník (Hamilton Buldogs), Jaromír Pytlík (Sault Ste. Marie Greyhounds), Matěj Pekař (Barrie Colts), Michal Teplý (Winnipeg Ice), Filip Koffer (Prince George Cougars) a Adam Raška (Rimouski Oceanic).

Na Lauka je Varaďa ochoten počkat až do prvního utkání mistrovství světa, které se bude hrát 26. prosince. "Konečnou nominaci bychom ale rádi udělali 23. prosince. Ale uvidíme, jak se bude Kuba cítit. Pokud tu nebude, vybereme holt jiného hráče," podotkl Varaďa.

Dvacítka už nyní ve Frýdku-Místku začíná závěrečný blok přípravy, který bude věnovat především herním situacím. "Teď už to samozřejmě bude nácvik přesilových her a v oslabení. Zaměříme se na systémové věci, které budeme chtít aplikovat proti soupeři. Věřím, že to kluky bude bavit," doplnil Varaďa.

Český tým před úvodním zápasem proti Rusku sehraje ještě dvě přípravná utkání v pátek ve Frýdku-Místku proti Švédsku a v neděli v Třinci proti Slovensku.