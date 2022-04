Daňo o kanonádě Ocelářů: Utrhli jsme se, ale snad jsme i nějaké góly pošetřili

Sparta měla od úvodních minut tlak, ale brankář Marek Mazanec při své premiéře v letošních vyřazovacích bojích v základní sestavě chytal spolehlivě, góly naopak stříleli hosté. Nejprve Roman s Draveckým potrestali ve 14. minutě chybu Pražanů v rozehrávce.

„Viděl jsem, že Vlado jde do brány, naznačil jsem střelu, obránce tam dal hokejku v mém směru a já to dal Vladovi. Instinktivně jsem mu to posunul a on si výborně poradil,“ popsal důležitou akci útočník Miloš Roman.

Navíc jen o 95 vteřin později zastavil Polášek nedovoleně únik Růžičky a z trestného střílení skóroval Svačina.

Druhá část nabídla několik šancí na obou stranách, tu největší v závěru Svačina, který najížděl na Hudáčka, ale gólmani zůstali nepřekonáni. „Nevím, jaký jsem měl náskok, ale času bylo dost, spíše byl problém ukočírovat puk a trefil jsem tyčku,“ přiblížil Svačina. Ofenzivám nepomohly ani přesilové hry. „Je to těžké, na defenzivě to mají založené. Není to sranda,“ přiznal sparťan Filip Chlapík.

V závěrečné dvacetiminutovce se on, ani žádný s jeho spoluhráčů dlouho nemohli dostat do žádné šance. Až v 53. minutě snížil po minele Marinčina Horák a dál domácím naději na zvrat. Třinec si však těsný náskok pohlídal a mohl rozjet oslavy dalšího velkého triumfu.

„Je to smutek. Měli jsme nějaký cíl, byli jsme blízko, bolí to. Na druhé straně když jsem přicházel, byli jsme desátí. Z tohoto pohledu je to úspěch. Chtěli jsme dát divákům pohár, chyběl kousek, maličkosti. Bohužel,“ hodnotil brankář Július Hudáček.

„Utkání jsme začali dobře, ale pak jsme inkasovali z brejků. Dotahovali jsme, hala nás hnala, snížili jsme, ale na konci skvělý zákrok Mazance proti našemu kapitánovi. Je to škoda. Scházelo pár centimetrů. Třikrát jsem finále vyhrál, teď první porážka,“ dodal Hudáček.

Trenér Václav Varaďa, který byl u všech titulů Třince – třikrát jako trenér, jednou jako hráč – a tímto úspěchem se s klubem loučí, prožíval další triumf velmi emotivně. „Chtěl bych poděkovat své rodině, která mě neustále podporuje, a také týmu, který plnil, co jsem chtěl. Věřím, že je za mnou vidět práce. Hrozně si vážím, jak kluci těch pět let pode mnou makali. Nebylo to jednoduché, ale vždy tomu dali maximum, a to jsem po nich chtěl,“ pronesl.

„Když jsem tady přicházel, chtěli jsme Masarykův pohár urvat, ale že se to povede třikrát po sobě, každý rok jsme ve finále, to je něco skvělého,“ doplnil Václav Varaďa.

Popáté se na vrchol dostal Martin Růžička. Čtyřikrát to bylo právě s Třincem, jednou ve Spartě. „Neskutečné. Ale nikdy to neomrzí takhle vyhrát, potřetí za sebou, tomu ani nevěřím. Jak říkám, neskutečné. To chce výborný charakter v kabině a skvělé vedení,“ vyznal se vyhlášený kanonýr.

„Nezvládli jsme páté utkání, pomohli jsme Třinci k mečbolu a dneska rozhodl první gól," prohlásil trenér Sparty Josef Jandač. „Jsem na kluky pyšný, protože odvedli výbornou práci, bohužel jsme byli o něco málo horší. Teď jsme smutní, ale časem si na to třeba vzpomeneme," uzavřel Josef Jandač, který stejně jako Varaďa ve svém současném působišti končí.

Sparta Praha – Oceláři Třinec 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 53. R. Horák (Řepík) – 15. Dravecký (M. Roman), 16. Svačina z trest. střílení. Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 17 220 (vyprodáno). Konečný stav série: 2:4.

Sparta: Hudáček – Matuškin, Němeček, Polášek, T. Pavelka, Moravčík, T. Dvořák, Jurčina – M. Forman, Sobotka, Řepík – E. Thorell, R. Horák, Chlapík – Buchtele, Kaše, Šmerha – Strnad, Vitouch, Dvořáček. Trenéři: Jandač a Hořava.

Třinec: Mazanec – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, M. Zbořil, Zahradníček – Daňo, Marcinko, M. Růžička – Chmielewski, Vrána, Svačina – Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, M. Roman, Dravecký – Hrňa. Trenéři: Varaďa a Zadina.