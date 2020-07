„Je to špatné a bude to čím dál horší,“ začíná Tomáš Polok upřímně a se smíchem hovořit o svých přípravách na nadcházející ročník hokejového krajského přeboru. „Uvidíme, jak bude vůle nastavená na srpen. Trénujeme už asi dva měsíce, dvakrát týdně jezdím do Krnova. Mimo to se navíc snažím jezdit na kole a podobně, takže snad se udržuji dostatečně. Abych byl pro mužstvo přínosem,“ pokračuje Polok.

Krnovští hokejisté poněkud netradičně trénují také na písku. Každé úterý se schází na beach volejbalových hřištích v Opavě, na Kolofíkově nábřeží. „Už tam jsme snad třetí rok. Slušně se znám s majitelem, takže mu vždycky naši účast jenom potvrdím. Je to pro nás takové zpestření. Hodně tam běháme a hrajeme volejbal,“ hlásí zkušený centr.

Žhavým tématem „okurkové“ sezony byl potenciální odchod trenéra Pavla Hulvy a jeho hrajícího asistenta Davida Galvase do druholigové Opavy. K dohodě mezi oběma stranami nakonec ovšem nedošlo a oba pokračují na krnovské střídačce. Co na to Tomáš Polok, odchovanec a dlouholetý hráč právě opavského Slezanu, říká?

„Z pozice hráče ve finále tyto věci nikdy neovlivním a trenéry si určitě vybírat nebudu. Oba dva ale znám dlouho a dobře, takže za sebe můžu říct, že to vnímám jednoznačně pozitivně. Jak říkám, kdo nás trénuje, to neřeším, ale určitě jsem rád, že zůstali.“

Před uplynulou sezonou dvojnásobný otec vážně zvažoval, že by s hokejem z časových důvodů skončil. Nakonec se ale opět stal oporou a tahounem Krnova. „Loni jsem nevěděl, jak to budu mít s časem, letos jsem na tom vůči hokeji časově ještě hůř. V podnikání se to teď nějakým způsobem rozjelo, takže řeším dotace, finančák… je to pořád něco,“ přiznává provozovatel bistra Špitálka, které je nedílnou součástí Slezské nemocnice v Opavě. „Měsíc a půl jsem totálně zasekaný, ale řekl jsem si, že do toho půjdu,“ přidává Polok.

„Manželka navíc začíná znovu hrát volejbal na stejné úrovni jako já, takže o to to bude časově náročnější. Na led určitě chci jít, ale člověk neví, co bude. Skončit se dá vždycky, ale v plánu to nemám. Chuť tam každopádně je, myslím si, že jsem i nějakým způsobem připravený,“ svěřuje se ostřílený útočník.

Krnovská Krystal aréna prošla v poslední době rekonstrukcí, výsledkem je nová tribuna za střídačkami. Fanoušci se tak mají v nové sezoně na co těšit. „Myslím si, že takový zimák snad nikde není ve druhé lize. Sice to nějaký ten pátek trvalo, ale finální podoba je opravdu nádherná. Na to, že hrajeme kraj, je to super,“ pochvaluje si Tomáš Polok, kterému momentálně přidělává vrásky na čele fotbalová Opava, která válčí v boji o záchranu v nejvyšší soutěži. „Jsem zvědav, jak to celé vzhledem ke karanténě Karviné dopadne. Pevně ale věřím, že se nakonec Opava zachrání,“ zakončil autor 109 druholigových branek.