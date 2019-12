Důvod? Třináct utkání čekají Ostravané na plnohodnotné vítězství, pět zápasů pak na jakýkoli bodový zisk. Dvě kola před druhou reprezentační přestávkou jsou na tom hůř než Ridera (27 bodů), pouze Litvínov (24 bodů) a Pardubice (21 bodů).

Přitom začátek ročníku vypadal nadějně. Svěřenci Jakuba Petra a Pavla Trnky po letním exodu řady hráčů včetně letitých opor v čele s brankářem Bartošákem či útočníky Oleszem a Szturcem bodovali pravidelně, trápili favority, jejich zápasům nechybělo napětí a časté obraty. Vždyť třeba rivala z Třince zdolali velkolepým zvratem ze stavu 1:3 v závěrečných čtyřech minutách.

Podobně dopadly v Ostravar Aréně později i Kometa Brno či Pardubice. Navíc se ve druhé největší hale u nás hrál zajímavý hokej, fanoušek se nenudil. „Tenhle tým mě začíná bavit,“ pronesl třeba trenér Jakub Petr po triumfu v Kladně (3:2 PP).

A to navíc trenérům chyběly od úvodu opory – útočníci Ondřej Roman a Patrik Zdráhal. Role lídrů a ofenzivních tahounů však převzali Šimon Stránský, Dominik Lakatoš, později se přidal i zkušený Roberts Bukarts, tým měl poměrně stabilní výkony v obraně a vzadu vše kryl jistý brankář Miroslav Svoboda.

Na konci října to však začalo haprovat. Vítkovice ještě porazily doma Litvínov (2:0) a několik dalších utkání dokázaly „urvat“ alespoň za bod či dva, ovšem těsná prohra v Třinci (1:2) před dvěma týdny nastartovala strmý pád. Následoval domácí debakl s Plzní (0:5) a vrchol nastal v minulém týdnu, kdy Vítkovice padly ve všech třech zápasech, v nichž inkasovaly šestnáct branek.

„Vždy tam děláme stupidní chyby. Musíme se toho vyvarovat. Chvíli jsme na koni, vedeme, nebo jsme zrovna vyrovnali, hrajeme slušně, ale dostaneme gól, ten nás srazí, pak další a už se z toho neumíme vyhrabat. Víc nevím, co k tomu říct. Musíme všichni začít hrabat, bojovat, padat do střel, jen tak to můžeme zlomit,“ řekl útočník Vítkovic Šimon Stránský.

Tyto věty se opakují z úst všech hráčů, kteří v poslední době zavítali mezi novináře. S jistotou má ale pravdu jen nejzkušenější z nich. „Pomoct si musíme sami, nikdo to za nás neudělá,“ prohlásil po prohře 3:7 s Mladou Boleslaví kapitán Jan Výtisk.

Fanoušci se navíc začali skandováním i transparenty dožadovat konce kouče Jakuba Petra, který však prohlásil, že rezignovat nehodlá, chce bojovat dál a má důvěru majitele Aleše Pavlíka. „Rozhodně mi nepřišlo do hlavy, abych předstoupil před kluky, a řekl, že s tím sekám,“ uvedl.

„Není to tak, že bych se držel nějakého bydla, ve Vítkách jsem dlouho, zažil jsem parádní i horší chvilky, tahle je jedna z nejtěžších. Srovnávám to s tou před dvěma roky, kdy jsme prohráli snad sedmkrát nebo osmkrát v řadě, a pak jsme tady hráli s Litvínovem. A zvládli jsme to. Vše se pak otočilo, byť jistě, kádr byl o dost zkušenější,“ zavzpomínal Petr.

On sám jistě věří, že se „kurz“ hokejového osudu obrátit dá. Musí, protože jak známo, poslední tým po 52 kolech nejvyšší soutěž opustí přímo. Před další reprezentační přestávkou má ještě dvě možnosti – v pátek v Karlových Varech a v neděli v Hradci Králové.

Vítkovice tyto body nutně potřebují, nejlépe všechny. A to nejen kvůli boji o play-off, ale především aby se vzdálily svým pronásledovatelům. Dokud tedy ještě nějací jsou.