„Odehráli jsme zatím nejhorší utkání sezony,“ přiznal smutný trenér Slezanu Aleš Tomášek. „Měli jsme osm nemocných kluků, lepili jsme se sestavu. Na to se ale nechci vymlouvat. Výkon nebyl dobrý,“ podotkl opavský kouč.

„V prvních pěti minutách jsme nechtěli inkasovat, bohužel to dopadlo tak, že jsme střídali brankáře, i když góly nebyly jeho. Chtěli jsme tomu dát impulz. Kopřivnice hrála dobře, my jsme čekali, co s námi vyvedou a první dvě třetiny byla lepší,“ pokračoval Tomášek a dodal: „Třetí třetina už se nějakým způsobem jen dohrála. V zápase jsme sice pár šanci měli, ale nic nám tam nespadlo, což je do příštích zápasů škoda,“ zakončil trenér Opavy.

Slezan Opava – Tatra Kopřivnice 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Pargáč (Mach, Gola), 5. Häring (Fojtík), 28. Pokorný (Krzak, Pindel), 28. Bail (Seidler, Sluštík).

HC Slezan Opava: Piták (od 5. Baldik) – Věntus, Zouhar, Thiel, Šindelář (C), Kunc, Zapletal, Prokop – Damašek, Štindl, Vašenka, Wolf (A), Krupa, Peterka, Buršík, Vojtovič, Kadula, Malina, Beránek, Římský. Trenér: Aleš Tomášek