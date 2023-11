/FOTOGALERIE/ Opavští hokejisté zabrali. Osm zápasů čekali na tříbodový zisk. Na ten se jim podařilo dosáhnout v Šumperku. Na ledě místních Draků dokázali zvládnout dramatickou bitvu a vyhráli 4:1, když vítězný gól vstřelil Dobša.

Vítězný gól hokejistů Opavy v Šumperku v přesilovce. | Video: Lukáš Pergl

„Zápasů, které jsme nevyhráli za tři body bylo opravdu hodně. Na klucích bylo vidět, že si přestávají věřit,“ přiznal kouč Slezanu Pavel Zdráhal.

Proti Drakům podala Opava dobrý výkon, hlavně v defenzivně pracoval velmi dobře. „Proti Šumperku jsme podali zodpovědný výkon. Perfektně nám zachytal Marek Slíž,“ pochvaloval si opavský trenér. Tým tentokrát táhla druhá pětka. „Byla ve skvělém pohybu. Celému týmu ale nemám, co vytknout,“ podotkl.

Šumperk se po špatném vstupu do sezony rozjel. Pod trenérem Míchalem Mikeskou začal sbírat výhry. „Šumperk třikrát po sobě vyhrál, věděli jsme, že jejich výkonnost stoupá. Vlétli na nás, vysoko napadali, ale byli jsme na to připravení. Vyložených šancí bylo opravdu minimum, nebylo to asi pro diváka úplně atraktivní, nicméně z mého pohledu trenéra bych si to takto z naší strany představoval. Mírnou kaňkou na vítězství je zranění Kryštofa Kaduly, který si udělal něco s rukou. Doufáme, že nepůjde o nic vážného,“ dokončil Pavel Zdráhal své zápasové hodnocení.

Draci Šumperk – HC Slezan Opava 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 42. Nilsson (J. Horký, P. Kubíček) – 29. Hradil (Šindelář, Brada), 48. Dobša (Hradil, Stuchlík), 59. Dobša (Hradil), 60. Vojtovič (Beránek). Rozhodčí: Václav Šutara – Pavel Rychlý, Milan Gančařík. Vyloučení: 7:5. Využití: 0:1. Diváci: 669.

Opava: Slíž – A. Holík, Šindelář, Štěpánek, Ervasti, Thiel, Jak. Ludvík, Buršík, Lehotský – Kadula, Stuchlík, Vašenka – Hradil, Brada, Dobša – Vojtovič, Beránek, Wendelín – Häring, Hendrych, Kotásek. Trenér: Pavel Zdráhal.