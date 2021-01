Dvaadvacetiletý brankář Matyáš Daňa je bez angažmá. Loňská jednička opavského Slezanu skončila v prvoligovém Havířově. Daňa se v brance AZetu představil jen jednou, tři zápasy odchytal v Opavě, kde měl střídavé starty. Důvodem konce mladého gólmana je vysoká konkurence.

Matyáš Daňa | Foto: Tomáš Chalupa

Jako jasná jednička začal sezonu Aleš Stezka, po jeho zranění klub přivedl Dominika Groha ze Znojma a právě toho se vedení při Stezkově návratu rozhodlo upřednostnit před Daňou. „Havířovský AZet jsem navštěvoval rád, pracovalo se mi v jejich kolektivu dobře. Zkusil jsem si profesionální hokej a také jsem zažil, jak to v jednání s mladými hráči chodí. Zkušenost si odnáším,“ řekl Matyáš Daňa pro Deník. „Čekám, jestli se něco neobjeví. Rozhodil jsem sítě po známých, ale jsou to takové výstřely do tmy, obzvláště v této fázi sezony a současné situaci,“ doplnil ještě.