„Filmy s Fantomasem jsem samozřejmě sledoval už v mládí, ale že někdy budu vystupovat v této podobě to mě ani ve snu nenapadlo,“ svěřuje se dnes dvaašedesátiletý místopředseda ústeckého fotbalového klubu. „Vyhlásil jsem, že až skončí Jágr s hokejem, skončí i Fantomas. Ale co mám dělat, když ten Jarda pořád hraje a hlavně výborně,“ směje se Fantomas, který nosí jeho český dres.

Vybavíte si ještě po těch letech, jaké to bylo, když jste si poprvé nasadil masku Fantomase?

Pokud si dobře vzpomínám, tak to bylo vůbec poprvé v roce 1999 na MS v Lillehammeru v Norsku, byl jsem trošku nesvůj, ale tenkrát jsem si masku neoblékl na dlouho, pouze na malou část zápasu. Z nějakých důvodů jsem za dobu 20 let vynechal jen MS v Petrohradu v roce 2000 a v Moskvě v roce 2016. Do Moskvy jsem se chystal až na semifinále a finále, nakonec jsme ale zůstali ve čtvrtfinále, tak se nikam bohužel nejelo.

Máte na každý šampionát novou masku?

Za ta léta mám nahromaděných masek Fantomase asi celkem 25, některé už něco pamatují. Mám schovanou masku z roku 2010 z Německa, přímo z finále! Získali jsme po heroickém výkonu zlato, přestože jsme málem byli vyřazeni ve skupině.

Letošní šampionát je opět na Slovensku, tam už Fantomase dobře znají. Co se vám vybaví při vzpomínce na tehdejší, pro Čechy bronzový turnaj?

Moc pěkné a sympatické mistrovství to tenkrát bylo, jako kdybychom byli doma. Hráli jsme nádherný hokej a s bronzem byla spokojenost, jako host jsem byl přítomen ve studiu ČT, bylo to moc zábavné.

Jak to vidíte s českými ambicemi letos?

Už musíme, máme nového trenéra, Fantomas věří v úspěch, budeme mít obrovskou podporu publika, takže zopakovat bronz z roku 2011, by vůbec nebylo špatné.

Zpátky k masce. Čekal jste, že s ní získáte takovou popularitu?

To v žádném případě ne. Ale u tohoto způsobu fandění se užije spousta legrace a zábavy, kolikrát se nemůžu dostat z fanzony na zápas nebo zase z haly po skončení utkání. Pořád se někdo chce fotit, hlavně děti. Jsem zván na některé společenské akce jako jsou třeba Zlatá hokejka 2015, 70 let ústeckého hokeje, vyhlášení fotbalu mládeže GRASSROOTS apod. Je to vše o tom, že když se něco dělá důkladně a s nasazením (i masky), tak je výsledek!

Určitě se díky tomu dostane i do míst, kam se obyčejný fanoušek nepodívá. Setkáváte se i s hráči?

Tak samozřejmě, za ta léta fandění po šampionátech a olympiádách jsem měl možnost se setkávat s hokejisty, fotbalisty, tenisty i osobně, například ke kulatým narozeninám jsem jako dárek dostal od dcery možnost setkat se na Kladně s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem. Například v roce 2015 v Praze jsem byl pozván i na hotel za hráči, abych je při odjezdu do O2 Arény povzbudil.

Stalo se někdy, že by vás kvůli masce vykázali z hlediště nebo někam nepustili?

Ano, na zimní olympiádě v Soči 2014, kdy bylo asi v platnosti nařízení nezahalovat se, přesto Fantomas přišel do hlediště (byla to taková zkouška odolnosti) a asi za 10 minut se kolem Fantomase vyrojili dva mužíci a slušně ho požádali, aby se odhalil, tak Fantomas odešel do vybraných toaletních prostor a tam splnil jejich přání.

Na stadionech už se objevují i dvojníci Fantomase…

Třeba v Bratislavě 2011 a v Praze 2015 byl jeden. Dokonce se ten dotyčný zamknul na toaletě a najednou vyšel úplně jiný člověk bez masky, asi někdo z „BÉČKA“.

Kdy jste veřejně odhalil identitu Fantomase?

Já myslím, že to bylo právě v Bratislavě v roce 2011 ve studiu ČT při ukončení povídání se sportovní redaktorkou, vzpomínám si, že ve studiu bylo pěkné teploučko.

Napadlo se vás někdy, že masku necháte doma a budete jezdit na hokej bez ní?

To hlavně napadlo členy rodiny. Ale co mám dělat, když ten Jarda Jágr pořád hraje a hlavně výborně…