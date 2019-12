Jednadvacetiletý Snigirevs je v Česku primárně ze studijních důvodů. Od letošního září vyměnil svou domovskou univerzitu v Jelgavě za Vysokou školu báňskou v Ostravě, kde studuje obor Ekonomika a management.

Odchovanec týmu Ogre Saga se vydal do Česka především kvůli tomu, že zde může skloubit studium s hokejovou kariérou. „A navíc je zde škola jednodušší,“ pousměje se Snigirevs. V dresu Krnova se letos objevil 187 centimetrů vysoký zadák v sedmi utkáních, ve kterých se do statistik zapsal jednou nahrávkou, na přesný zásah ještě čeká.

Bývalý hráč celků Prizma/Pardaugava nebo HS Riga si pochvaluje, že může hrát vedle tak zkušených borců jako je David Galvas. „Zrovna David mi v začátcích hrozně moc pomohl, vysvětluje mi, jak mám v kterých situacích na ledě reagovat,“ pochvaluje si Snigirevs, který se bude muset po sezoně vrátit do své rodné vlasti, aby mohl odstátnicovat. „Do Česka bych se pak ale chtěl vrátit, hokej mě tady baví,“ upozorňuje.

Proč jste se rozhodl vycestovat na výměnný pobyt právě do České republiky?

Při rozhodování, kam vycestuji, mi šlo hlavně o to, abych mohl skloubit hokej se studiem. Navíc byl můj výběr omezen tím, že má lotyšská univerzita musela mít uzavřené partnerství s tou, na které bych chtěl studovat. Nakonec jsem se rozhodoval mezi Švédskem a Českem. Volba padla na Česko, protože ve Švédsku jsem mohl studovat jedině magistra, ale já studuji bakaláře.

Jak se vám tady zatím líbí? V čem vidíte oproti své rodné zemi největší rozdíly?

Život v Česku je dost podobný tomu, jaký znám z Lotyšska, taková ta denní rutina je velmi podobná. Na druhou stranu Ostrava je mnohem větší než mé univerzitní město v Lotyšsku, takže je tady více věcí, které se dají dělat ve volném čase. Studium je tady jednodušší, takže se více mohu věnovat tréninku a hraní hokeje.

Co říkáte na české pivo a jídlo?

Pivní kultura je v Česku speciální. Máte strašně rozmanitou škálu různých piv a všechna jsou velmi dobrá. Navíc oproti Lotyšsku také levná. Samozřejmě jej ale kvůli hokeji nepiju tolik jako ostatní studenti. Co se týče jídla, tak v tomto směru mi vyhovuje spíše naše kuchyně.

Pojďme k hokeji. Mohl byste přiblížit, jak vypadala vaše hokejová kariéra v Lotyšsku?

S hokejem jsem začal ve svém rodném městě Ogre, bylo mi sedm let. Doma jsem hrál šest let, další více než tři roky jsem strávil v hokejové škole Riga. V průběhu čtvrtého roku jsem se vrátil do svého původního klubu Ogre Saga, ve kterém jsem si také odbyl premiéru v naší nejvyšší lize. Ještě jeden rok jsem nakonec strávil v lize, tentokrát už to ale nebylo v mládeži, ale v áčku, které také hraje nejvyšší soutěž a je jediným týmem, který se vyloženě specializuje na mladé hokejisty. Rok jsem ještě strávil v týmu Prizma/Pardaugava a následně jsem odešel studovat do Jelgavy, kde jsem hrál druhou nejvyšší ligu.

Jakou úroveň má lotyšská liga v porovnání s českými soutěžemi?

Myslím si, že naše nejvyšší liga je lepší než krajský přebor. Je to z toho důvodu, že spousta hráčů, kteří hráli v KHL, ve Švédsku nebo ve Finsku, se vrací do Lotyšska dohrát kariéru. Pro všechny týmy je to velké plus, protože tito kluci mají spoustu zkušeností, které mohou předávat mladším. I proto je naše liga čím dál tím lepší a konkurenceschopnější. Na druhou stranu pro krajský přebor hraje to, že zde mladí mají šanci růst, vídávám v této lize hodně mladých hráčů. Mohou se vyhrát a pak jít do vyšších soutěží, což v Lotyšsku tak úplně není možné. Takže si myslím, že pro mladé hráče je lepší hrát tady.

Jak jste se vlastně dostal právě do Krnova?

Hodně let jsem toužil po tom, abych si mohl zkusit zahrát v zahraničí. Když bylo schváleno mé studium v Ostravě, hned jsem začal hledat týmy v jejím okolí. Několika týmům jsem poslal e-maily, ale ozval se pouze manažer Krnova Michal Pokorný. Řekl mi, ať přijedu v srpnu na tréninky. Přijel jsem a následně mi bylo řečeno, že až v září přijedu nastálo, tak se mám ke Krnovu připojit.

V Krnově nastupujete po boku zkušeného Davida Galvase, který je protřelý i extraligou. To pro vás musí být velká škola…

David Galvas byl jedním z prvních spoluhráčů, kteří mi začali dávat rady ke všemu, co se na ledě odehrává. Hokej je v každé zemi trošku jiný, takže na začátku mi poněkud dělalo problém, než jsem si na český hokej zvykl. Něco jsem si samozřejmě našel na internetu, takže úplně do neznáma jsem nešel, ale realita na ledě je vždy trochu jiná. David mi vysvětlil, jak mám v kterých situacích reagovat a co je v daný moment nejlepší. Je super, když nás trenér dá spolu do obranného páru a hrajeme spolu. Je strašně zkušený, takže se na něj můžu pokaždé spolehnout. Je důležité vědět, že máte parťáka, se kterým můžete vždycky počítat.

Krnov v poslední době kosí zranění, zatím dostáváte více prostoru, než jste asi sám očekával…

Ne. Když jsem tady přicházel, tak jsem si říkal, že bych v nejlepším případě mohl být ve čtvrté lajně. Trenér mě totiž vůbec neznal a tréninky se od zápasů dost liší. Dal mi ale šanci hned od prvního zápasu, takže se mu to snažím splácet.

Jak dlouho máte v plánu zůstat v Česku?

V Krnově budu do konce letošní sezony, pak se musím vrátit domů, protože příští rok bych měl státnicovat. Chtěl bych se pak ale vrátit do Česka, protože mě tady hokej opravdu baví. Hra je tady taková spontánní, což se mi líbí. Navíc i lidé jsou ke mně otevření a příjemní.