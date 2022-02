„Uvědomujeme si, že situace není v posledních letech příznivá a rádi bychom pomohli najít klubu novou perspektivu. Zároveň si myslíme, že klub i sport obecně má ve městě vytvořené velmi dobré podmínky a máme tak na čem stavět,“ řekl čtyřicetiletý Petr Malíř, který by měl mít k ruce duo Matúš Szilágyi, Rostislav Silný.

Tato skupina se hodlá zaměřit na stabilizaci, zkvalitnění vnitřních procesů a výchovu mladých hokejistů. „Naší prioritou bude vytvořit pro hráče kvalitní sportovní zázemí s erudovanými a zkušenými trenéry. Zaměříme se na sportovní vzdělávání dětí a mládeže tak, abychom si vychovávali konkurenceschopné hráče s dobrými herními základy, s chutí sportovat a hlavně hrdostí na to, že hrají za AZ,“ popsal Petr Malíř svou představu.

Zaměřit se chce se svými společníky také na komunikaci s hráči, rodiči dětí a fanoušky. „Fanoušci jsou důležitou a nedílnou součástí každého sportu. Hokej by bez nich ztratil svou atmosféru a hráči hybnou sílu,“ prohlásil Matúš Szilágyi s tím, že by mělo pravidelně docházat na setkávání s příznivci havířovského hokeje.

Co bude s hokejem v Havířově? Po pádu do druhé ligy se řeší budoucnost AZ

„Dozvěděli jsme se, že staré vedení je domluveno s novými zájemci o vstupu do klubu. Uvidíme, co nás přinesou následné dny. Věřím, že to bude ku prospěchu havířovského hokeje,“ reagoval v pondělí prostřednictvím facebooku Martin Potočný, který byl tváří jiné skupiny ucházející se o podílu na vedení klubu.

Ta již dříve přišla s peticí žádající odstoupení současného vedení v čele s prezidentem Jaroslavem Mrowiecem. „Chci poděkovat všem lidem, kteří se pod petici podepsali. Bylo jich více než 1500, což je obrovské číslo. Vyšlo najevo, že lidem tady není osud hokeje v Havířově lhostejný,“ vykládal Potočný, bývalý dlouholetý hráč Havířova.

„Když jsme do toho vstupovali, tak jsme si dali za cíl pomoct hokeji, aby šel dopředu. Věřím, že se nám to stále daří a tlačíme na všechny, aby svou práci dělali stále lépe. Našim snem je otevřít klub více členům, tak aby se mohli podílet na kontrolování a rozhodování. Všichni musíme mít jeden cíl, aby šel klub dopředu,“ dodal Martin Potočný.