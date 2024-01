/FOTOGALERIE/ Na ledě letošního velkého suveréna II. ligy se představili ve středu hokejisté opavského Slezanu. Opava v Havířově nehrála špatně. Velkou překážkou pro ni byl ale gólman Šimonů. Jeden z horkých kandidátu na postup do Chance ligy nakonec vyhrál 3:0.

Slezan hrál v Havířově | Foto: Deník/Tomáš Chalupa

„Havířov byl jasným favoritem a bylo to samozřejmě znát, na druhou stranu jsme relativně dlouho drželi skóre 0:0 a měli jsme i několik gólovek. Při troše štěstí to mohlo být 0:1 a vypadalo by to celé jinak,“ zamýšlel se nad utkáním trenér Opavy Pavel Zdráhal. „První inkasovaná branka byla laciná, udělali jsme ztrátu ve středním pásmu a pak jsme si nepohlídali dorážejícího hráče. I pak jsme z toho mohli udělat drama, ale gól se nám vstřelit nepodařilo,“ litoval kouč Slezanu. „Od druhé inkasované branky už byl tlak domácích místy až drtivý a hlavně díky výborně chytajícímu Tondovi to skončilo 3:0,“ dokončil hodnocení Pavel Zdráhal.

Jaroslav Plánovský o životě na vozíku, lásce k hokeji i vztahu k SFC Opava

AZ Havířov 2010 – Slezan Opava 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 17. Franek (Kratochvil, Haas), 30. Kratochvil (Karafiát, Vosátko), 34. Kunc (Klimša, Franek). Rozhodčí: Rapák – Vengřín, Gančarčík. Vyloučení: 6:6. Diváci: 1004.

Opava: Nowak – Šindelář, Kalus, Foltýn, Štěpánek, Ervasti, Jak. Ludvík, Bílek – Slusarczyk, K. Stuchlík, Krejsa – Kotásek, Štindl, Hendrych – Vojtovič, Beránek, Voznica – Lehotský, Pachula, Buršík. Trenér: Pavel Zdráhal