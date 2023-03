Palu vůbec nepřekvapilo, že se Pastrňák v nejslavnější lize světa tak prosadil. „Je to prostě v něm. Už v mládí bylo. Kdo ho sleduje, tak musí sám vidět, jakou má radost z hokeje. Jak se tím baví. To penězi nevyvážíte, to už musí v člověku být. Ta přirozená radost ze hry. Proto to dotáhl tak daleko,“ říká pro Deník Martin Pala.