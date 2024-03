/VIDEO/ Slušný zápas odehráli opavští hokejisté na krnovském ledě s favorizovaným Havířovem. Slezan suveréna letošní druhé ligy pořádně potrápil. Výsledek byl až do poslední minuty otevřený. Hosté nakonec vyhráli 3:1.

Slezan prohrál s Havířovem | Video: Jan Pitřík

„Favorit vyhrál. My jsme ale kousali, a to dost. Při troše štěstí jsme mohli při vlastním oslabení vyrovnat,“ hodnotil utkání opavský trenér Pavel Zdráhal. „Výsledek ale asi odpovídá průběhu hry. Do branky se vrátil Marek Slíž a vedl si velmi dobře. Pochytal toho strašně moc, byl jedním z našich nejlepších hráčů. Vyzdvihnout určitě zaslouží i útočník Marek Brada, který byl aktivní a měl šance. Musím ale říct, že celé mužstvo bojovalo a nedalo soupeři nic zadarmo,“ dokončil kouč Slezanu své hodnocení.

VIDEO: Petr Czudek o opavském vítězství i důležitosti Šiřinova návratu

HC Slezan Opava – HC AZ Havířov 2010 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 48. Beránek (Häring, Adamec) – 6. Spratek (Klimša, Franek), 22. Spratek (Franek, Bednář), 60. Franek (Bednář, Mrva). Rozhodčí: Kapitanov – P. Rychlý, Návrat. Vyloučení: 3:7, navíc Beránek (Opava) 5 min. Využití: 0:1. Diváci: 277.

Opava: Slíž – Ervasti, Foltýn, Pachula, Lehotský, Jak. Ludvík, Adamec – Krejsa, K. Stuchlík, Hendrych – Vojtovič, Kotásek, Beránek – Káňa, Kadula, Buršík – Häring, Brada, Štindl – Vašenka, Wendelin. Trenér: Pavel Zdráhal.