Vrchol české nejvyšší hokejové soutěže totiž dostal výjimku od ministerstva zdravotnictví, vše vedle samotných klubů a Českého svazu ledního hokeje pomohla vyjednat i Národní sportovní agentura. Kdo pak z aktuálních permanentkářů Ocelářů zareagoval nejrychleji a podstoupil PCR test s negativním výsledkem, měl cestu do Werk Arény volnou.

Ovšem, pouze jednou. „Snahou klubu je poskytnout zážitek z finálové série s Libercem co největšímu množství našich dlouholetých permanentkářů. Po rezervaci místa dojde k automatické blokaci permanentky. V případě, že nebude využita dovolená kapacita hlediště, permanentky se znovu odblokují,“ nastínil klub na svém webu.

I kdyby se ale ve Werk Aréně hrálo páté a sedmé utkání (příští pondělí a pátek), dostane se zhruba na polovinu z nich. Plno ale bylo v obou případech prakticky okamžitě. Novinku si pochvalovali i samotní hráči. „Bylo to super. Až jsme si říkali, že na to nejsme zvyklí. Byl to takový svátek a i pro lidi to byl zážitek,“ říkal obránce

Teď bude mít podobnou možnost doma Liberec pro třetí a čtvrté finále (čtvrtek a pátek). Očekává se, že ani na severu Čech nebudou mít problém dostat na stadion povolenou kvótu.