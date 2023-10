Parádní výsledek uhráli v sobotu hokejisté opavského Slezanu. Na ledě favorizovaného Vyškova sice přišli o dvougólové vedení, nicméně ve třetí třetina dvakrát udeřili a domů si odvezli vítězství 5:3.

Opava vyhrála ve Vyškově | Foto: Marie Nezbedová

„Ve Vyškově jsme předvedli dobrý výkon. Dokázali jsme využít soupeřových chyb. Díky tomu jsme se dostali do vedení 3:1,“ pochvaloval si opavský trenér Pavel Zdráhal. „Na kluky jsme apelovali, ať si dávají pozor. Bohužel ve vlastní přesilovce jsme inkasovali a následně Vyškov vyrovnal,“ pokračoval v zápasové hodnocení trenér Slezanu.

Za stavu 3:3 to nevypadalo se Slezanem dobře. Nicméně necelých sedm minut před koncem propálil nadvakrát domácího brankáře Rousek. Cennou výhru pečetil gólem do odkryté brány Kadula. „Před kluky ale musím smeknout klobouk, šest minut před koncem jsme dali vítěznou branku a následně jsme to i díky faulům domácích relativně v pohodě dohráli. Nemůžeme se touto výhrou však uspokojit a ve středu v Kopřivnici musíme hrát mnohem lépe, než tomu bylo v Novém Jičíně,“ zakončil Pavel Zdráhal.

HC Vyškov – Slezan Opava 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 12. Lehečka (D. Hohl, Komínek), 29. Dluhoš, 35. Komínek (Krejčiřík) – 11. Štěpánek (Krupa, Rousek), 16. Stuchlík (Rousek), 22. Káňa (Kadula, Rousek), 54. Rousek (Štindl, Jak. Ludvík), 60. Kadula. Rozhodčí: Koziol - Bubela, Voznička. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 152.

Opava: Slíž – Koblížek, Šindelář, Štěpánek, Lehotský, Thiel, Jak. Ludvík, Pachula – Krupa, Stuchlík, Rousek – Dobša, Káňa, Kadula – Kotásek, Beránek, Vašenka – Buršík, Štindl, Hendrych. Trenér: Pavel Zdráhal