Opava /FOTOGALERIE/ – Hokejisté opavského Slezanu po porážce s Frýdkem-Místkem neuspěli ani v domácím souboji s Břeclaví. Opava se nedokázala střelecky prosadit přes výtečně chytajícího břeclavského brankáře Šurého, naopak hosté udeřili přesně 62 sekund před koncem a jediný gól jim stačil k vítězství.

Opavští přitom vstoupili do utkání aktivně a po pěti minutách mohli jít do vedení, když do rány Moslera vložil hokejku Lukáš Černý a jeho teč skončila jen těsně nad horní tyčkou břeclavské klece. Následně se v dobré střelecké pozici ocitl Wolf, ale jeho bombu zlikvidoval Šurý.

Na druhé straně Medřický nenápadně tečoval nahození od modré a Šafránek měl co dělat, aby puk zastavil před brankovou čarou. První třetinu ukončil nepovedeným samostatným únikem Měch.

Na startu druhé třetiny opavský kapitán po pohledné kombinaci vypálil z ideální pozice, jenže střela mu nesedla. Břeclav zahrozila odvážným průnikem Kubáče, jenž se dostal až před Šafránka. Ten jej ale vychytal. Pak Slezané nevyužili dlouhou přesilovku pět na tři, paradoxně však mohli jít do vedení v oslabení. Další gól měl totiž na hokejce Měch, dokázal objet Šurého, puk se mu ale do branky protlačit nepodařilo.

V závěrečné dvacetiminutovce se střídaly velké šance na obou stranách, ale oba brankáři jasně kralovali jako Šurý v případě rány Galvase nebo Šafránek při pumelici Kučery. V čase 58:58 Břeclav dokonale zchladila Slezan. Po závaru před opavskou svatyní se puk dostal k Medřickému, který jej procpal do branky, a zasadil tak Opavě smrtící úder. Domácí už v power-play srovnat nedokázali a padli fotbalově 0:1.

HC Slezan Opava – HC Břeclav 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branka: 59. Medřický (Kubáč). Rozhodčí: Obadal – Jureček, Rychlý. Vyloučení: 6:6. Bez využití.

Opava: Šafránek – Kysela, Galvas, Tichý, Pavelek, Mosler, Vrabel – Baďura, Měch, Vítek – L. Černý, Polok, Herman – Svoboda, Chalupa, Wolf. Trenér: Karel Suchánek.

Jan Šimek