/FOTOGALERIE/ Podle očekávání zvládli hokejisté opavského Slezanu generálku na letošní ročník druhé. V krnovské Krystal aréně porazili domácího účastníka Krajské ligy 7:0.

Krnov - Opava 0:7 | Foto: Michal Pokorný

„Popravdě moc nevím, jak zápas hodnotit a nechci z něj vyvozovat žádné závěry, podobně, jako jsem to říkal třeba po výhře ve Vyškově. Krnov byl na ledě párkrát, kluci určitě umí hrát lépe a ten rozdíl tam prostě byl. Naši hráči měli tendence některé situace podceňovat, což je ovšem prostě při takových zápasech normální. Na začátku zápasu nicméně šli do nás, byli jsme z toho trošku překvapení a chvilku jsme se s tím srovnávali. Naše převaha se pak ale stupňovala,“ řekl po utkání opavský trenér Pavel Zdráhal.

Ke složení kádru uvedl: „Momentálně počítáme do branky s Markem Slížem a Tondou Nowakem, Kuba Urbisch s námi trénuje a jednáme spolu. Uvidíme, jestli se domluvíme. Zájem z naší strany je, ale v sobotu téměř určitě k dispozici nebude. Je tady také ještě jeden hráč ze Slovenska, který by se chtěl vrátit, ale je už dost pozdě a hráče máme pod smlouvami, takže to musíme zvážit. Rádi bychom ještě posílili v obraně.

Slezan do sezony vstoupí v sobotu. V Krnově vyzve od 17 hodin Havlíčkův Brod.

HK Krnov – HC Slezan Opava 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 6. Vojtovič, 13. Vašenka (Štěpánek, Kadula), 31. Vašenka (Beránek, Štěpánek), 36. Štindl (Štindl), 38. Beránek (Šindelář, Vojtovič), 58. Rousek (Ludvík), 60. Ludvík (Rousek, Beránek). Vyloučení: 7:4. Využití: 0:2. V oslabení: 0:2.

Opava: Slíž (od 41. Nowak) – Šindelář, Lehocký, Štěpánek, Ervasti, Ludvík, Thiel – Káňa, Stuchlík, Rousek, Brada, Štindl, Kadula, Vašenka, Beránek, Vojtovič, od 21. Kotásek. Trenér: Pavel Zdráhal