Region - Z pětice zbylo už jen trio. Ve II. hokejové lize, skupině Východ, jdou do očekávaných vyřazovacích zápasů ze severu Moravy a Slezska pouze týmy Poruby, Opavy a Frýdku-Místku. Novému Jičínu a Orlové už letos sezona skončila.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / František Géla

Nejlepší výchozí pozici mají před čtvrtfinále play-off hráči HC RT Torax Poruba, kteří dokončili základní část na druhém místě. Už dnes je však čeká Hodonín, nadmíru nepříjemný soupeř, s nímž Ostravané hned třikrát prohráli.

„Navíc to k nim bude v průběhu série pořádná štreka, a kromě jiného nás na jihu Moravy čeká bouřlivá kulisa," hlásí zkušený obránce Rudolf Wolf.

„Obavy ze soupeře nemáme. Je ale pravda, že nás Drtiči hned třikrát porazili, takže když to trošku odlehčím, Hodonín by asi měl být ve čtvrtfinálové sérii favoritem," usmívá se kouč Poruby Tomáš Sršeň. „Soupeře jsme si ale nijak nevybírali a týmu věřím. Když na ledě odevzdáme to, co je v našich silách, věřím, že se nám povede postoupit," doplňuje zkušený trenér.

Hokejisté opavského Slezanu obsadili v základní části druhé hokejové ligy čtvrté místo a ve vyřazovacích bojích se utkají s pátým Vsetínem. Opava tak poprvé vstupuje do play-off v pozici mírného favorita, a jak říká kapitán Tomáš Měch, má obrovskou chuť uspět.

„V základní části jsme drželi standardní výkony a neměli jsme žádné extra výkyvy, ale uvidíme. Teď v play-off se začíná od nuly. Letos jdeme do play-off poprvé v pozici mírného favorita, takže věřím, že tu roli potvrdíme a postoupíme," věří Tomáš Měch.

„Doma začínáme my a zápas hodně napoví o celé sérii. Musíme do něj dát všechno a vyhrát," dodává devětadvacetiletý hokejista. Ten čeká od Valachů rychlý a agresivní hokej.

Nejsložitější pozici mají před čtvrtfinále hráči Frýdku-Místku. Osmý tým tabulky bude bojovat s Jestřáby z Prostějova, kteří jednoznačně základní část ovládli.

„Je jasné, kdo bude v této sérii jasným favoritem. Prostějov je rozjetý, má vysokou kvalitu. Pokud budeme chtít proti nim uspět, musíme se zaměřit na důkladnou defenzivu a čekat na jejich chyby. Podobné zápasy jsme hráli už před dvěma lety, kdy jsme v play-off narazili na Havířov. I Jestřábi mají ambice postoupit do první ligy, ta série si bude v lecčems podobná," říká Radim Nečas, kouč Frýdku-Místku.

Čtvrtfinále play-off II. hokejové ligy

Jestřábi Prostějov (1.) - HC Frýdek-Místek (8.)

Sezona 2013/2014: 10:1, 5:2, 9:2, 5:3

Kanadské bodování:

Prostějov: Lukáš Luňák 65 (23+42), Vladimír Stejskal 64 (31+33), Matouš Venkrbec 57 (19+38)

Frýdek-Místek: Marek Ivan 44 (27+17), Vít Stránský 38 (12+26), Jakub Mach 30 (15+15)

Zápasový program: Prostějov - FM (úterý 25. 2. od 18.00), FM - Prostějov (čtvrtek 27. 2. od 18.00), Prostějov - FM (sobota 1. 3. od 17.00), FM - Prostějov (pondělí 3. 3. od 18.00), Prostějov - FM (středa 5. 3. od 18.00).

Tip Deníku: Prostějov - HC Frýdek-Místek 3:0 na zápasy.

HC RT Torax Poruba (2.) – SHK Hodonín (7.)

Sezona 2013/2014: 3:2, 2:4, 1:2, 4:6

Kanadské bodování:

Poruba: Luděk Krayzel 41 (17+24), Petr Seidler 38 (19+19), Lukáš Vrána 36 (17+19).

Hodonín: Martin Špok 53 (27+26), Zdeněk Jurásek 46 (20+26), Pavel Kříž 43 (20+23).

Zápasový program: Poruba – Hodonín (úterý 25. 2. od 18.00), Hodonín - Poruba (čtvrtek 27. 2. od 18.00), Poruba - Hodonín (sobota 1. 3. od 17.00), případně Hodonín - Poruba (pondělí 3. 3. od 18.00) a Poruba – Hodonín (středa 5. 3. od 18.00)

Tip Deníku: Poruba – Hodonín 3:1 na zápasy.

HC Zubr Přerov (3.) – VSK Technika Brno (6.)

Sezona 2013/2014: 2:5, 2:3, 3:2, 6:4

Tip Deníku: Přerov – Technika Brno 3:1 na zápasy.

HC Slezan Opava (4.) – VHK Vsetín (5.)

Sezona 2013/2014: 3:2 pp, 3:2 SN, 1:2 pp, 0:4

Kanadské bodování:

Opava: Tomáš Měch 40 (12+28), Petr Wolf 31 (16+15), Tomáš Polok 30 (11+19).

Vsetín: Daniel Vaněk 47 (11+36), René Kajaba 46 (30+16), Martin Ambruz 38 (17+21).

Zápasový program: Opava - Vsetín (úterý 25. února od 18.00), Vsetín - Opava (čtvrtek 27. února od 17.30), Opava - Vsetín (sobota 1. března od 17.00), případně Vsetín - Opava (pondělí 3. března od 17.30) a Opava - Vsetín (středa 5. března od 18.00)

Tip Deníku: Opava – Vsetín 3:2 na zápasy.