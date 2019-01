Opava /POZVÁNKA/ – Po víkendovém volnu čeká na hokejisty opavského Slezanu další domácí zápas. Výběr trenérů Karla Suchánka a Josefa Doboše čeká Frýdek-Místek. Malou zvláštností tohoto duelu je fakt, že oba soupeři se dvakrát spolu utkali v rámci přípravy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / František Géla

„Přípravné zápasy se domlouvaly v květnu, kdy ještě nebylo známo rozlosování. Je to sice netradiční, ale nedá se nic dělat. Generálku s Frýdkem jsme prohráli a to je možná dobře. Hráči si alespoň uvědomili, že soupeř se neporazí sám," podotkl trenér Slezanu Karel Suchánek.

Opava vstoupila do sezony vítězstvím nad Hodonínem, o víkendu měla ale volno. „Hráči jsou natěšeni. Chceme navázat na výhru z prvního kola," dodal trenér.

Opava jde do utkání v kompletním složení. Chybět bude jen zkušený útočník David Musial. „David s námi trénuje. Hrát ještě nemůže. Jeho práva vlastní Olomouc, která za něj požaduje tabulkovou hodnotu. Obrátili jsme se na arbitráž. Někde se musela stát administrativní chyba, protože Musial patřil Olomouci v době, kdy se práva na extraligu převáděla do Karlových Varů," kroutí hlavou Karel Suchánek.

„Navíc za Olomouc odehrál pár zápasů. Věřím, že zvítězí zdravý rozum a my Davida budeme moci nasadit co nejdříve do hry," dodává Suchánek. Zápas na opavském ledě začíná ve středu v 18 hodin.

Jan Šimek