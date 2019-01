/ROZHOVOR/ Letošní sezonu odstartoval obránce David Galvas v barvách druholigového Slezanu Opava. V říjnu se rozhodl svou bohatou kariéru pověsit na hřebík a ze dne na den se stal trenérem.

David Galvas | Foto: DENÍK / František Géla

Dnes je všechno jinak. Na opavské lavičce předčasně skončil. V sobotu ale opět nazul brusle. Bývalý extraligový zadák, který mimo jiná hrával v Polsku nebo oblékal dres trenčínské Dukly, posílil účastníka krajské soutěže z Krnova. Ve svém novém působišti se hned uvedl vítěznou brankou.

Davide, co se stalo, že jste znovu nazul brusle?

Poté, co jsem skončil na lavičce Slezanu, měl jsem najednou odpoledne čas. Kluci, s kterými pracuji, jako Patrik Mosler, se mě zeptali, zda si nechci ještě zahrát. Krnov měl navíc málo obránců, tak jsem si řekl proč ne. Ještě si ten konec hokejové kariéry zpestřím. Dělám to i pro sebe.

Bylo těžké znovu naskočit do zápasu?

Jednoduché to nebylo. Dva měsíce jsem nestál na ledě, když pominu nějaké bruslení s hobikama. Krajská soutěž není jednoduchá, jak by se mohlo jevit. Řada hráčů hrála ve druhé lize. Snažil jsem se to klukům nezkazit. Škoda jen, že jsme nevyhráli v normální hrací době.

Dá se po prvním zápase ohodnotit úroveň Krajské soutěže?

Do toho bych se ještě nepouštěl. Hráli jsme proti předposlednímu týmu soutěže. Hrál hodně urputně, nebylo to jednoduché. Chtěli jsme tři body, máme dva, takže spokojenost moc nepanuje.

Sezonu jste začal v Opavě jako hráč, ale už v říjnu jste ukončil kariéru, proč?

Měl jsem dvě možnosti. Buď dohrát sezonu jako hráč, nebo se posunout na pozici trenéra. Vyhrála u mě druhá varianta, bral jsem to jako posun výše. To, že to dopadlo, jak dopadlo, ke sportu patří. Život jde dál.

Vypadá to, že Opavě ani změny k lepším výsledky nepomohly…

Je to o více aspektech. Především v létě došlo k velké hráčské obměně. Tým se omladil. V Opavě jsou nyní hráči, kteří nemají ke klubu vztah, hrají na osobní statistiky, což je špatně. Podle mého názoru někteří ani na druhou ligu nemají.

Ambice trénovat stále máte?

Určitě. Nebráním se tomu, ale momentálně žádná nabídka nepřišla. Hokej dělám celý život a chci ho dál dělat.

V sobotu čeká Krnov ostře sledované derby s Horním Benešovem. Už toto téma prošlo kabinou?

Na úvod musím říci, že jsem měl i nabídku z Horního Benešova, ale rozhodl jsem se pro Krnov. Přece jen tady spoustu kluků znám, je tady opavská klika. Vím, že tento zápas znamená pro oba týmy hodně. Těším se na diváky, věřím, že nakonec budeme úspěšní.