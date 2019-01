Slezan uspěl na domácím ledě proti Valašskému Meziříčí. Na vítězství opavských hokejistů 3:1 se jedním gólem podílel i osmadvacetiletý útočník Petr Chalupa.

Petr Chalupa | Foto: DENÍK / František Géla

Slezan potřeboval body jako sůl, pokud chce pomýšlet alespoň na čtvrté místo v tabulce. „Byl to vyrovnaný zápas, který se proměnil v boj o střední pásmo. V těchto vzájemných utkáních padá málo branek, tak tomu bylo i nyní," poznamenal Petr Chalupa.

Rozhodující moment střetnutí přišel ve 49. minutě, kdy Pavel Selingr proměnil dvojnásobnou přesilovku. „Tahle branka zápas zlomila, byla ale z kategorie hodně šťastných. Po špatné rozehrávce jsme ztratili puk. Jenomže soupeřův hráč zlomil hokejku a my jsme na jednou byli pět proti dvěma," vracel se domácí útočník ke klíčovému momentu sobotního duelu.

Valaši chtěli v závěru s výsledkem něco udělat, ale to se jim nepovedlo. „Snad kromě jednoho závaru si nic nevypracovali. Zvládli jsme i jejich power-play. Potřebovali jsme vyhrát. Neměli v závěru téměř nic," podotkl Petr Chalupa, který střelou do odkryté branky stanovil konečný účet zápasu na 3:1.

Opavě patří v tabulce pátá příčka, na Hodonín ztrácí už šest bodů. „Máme navíc, jenomže neumíme zahrát venku. Nejsme schopni vyhrát tři zápasy v řadě a od toho se všechno odvíjí. Uvidíme, co přinesou nejbližší zápasy. Máme těžký los, ale pokud chceme pomýšlet na lepší umístění v tabulce, je třeba bodovat," má jasno jeden z nejproduktivnějších hráčů Slezanu.

Na sobotní duel s Valašským Meziříčím se přišly podívat pouze dvě stovky fanoušků. „Je to smutný příběh. Lidí na nás nechodí. Přitom doma špatně nehrajeme. Devadesát procent vítězných zápasů je z opavského ledu. Nedokáži si to vysvětlit, možná je to tím, že se hraje ve špatný čas, nebo stávajícím stavem zimního stadionu," zamýšlí se Petr Chalupa.

Valachy vede nově z pozice trenéra bývalý reprezentační brankář Roman Čechmánek. „Dělali jsme si srandu s klukama, že v krátké chvilce hrajeme proti dvěma borcům z Nagana, protože Vsetín koučuje Jirka Dopita," usmál se opavský útočník.

Opavský odchovanec gólem do odkryté branky přerušil střelecký půst. „Na gól jsem čekal snad sedm zápasů. Přitom když jsem se vyléčil ze zranění, tak mi to tam padalo," kroutí hlavou zkušený útočník.

„Rozebíral jsem to i s Pavlem Selingrem. Říkal mi, že mám být v klidu, že do šancí se dostávám. Na osobní statistiky nehraju, jen mě štve, že jsem zahozenými gólovkami nebyl přínosem pro tým. Třeba proti Vsetínu jsem zahodil snad dvě tutovky," uzavřel Petr Chalupa.