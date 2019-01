Hokejisté opavského Slezanu sahali ve středu po třech bodech, nakonec urvali jen jeden. Porážka v prodloužení domácí hodně mrzela.

Tomáš Polok střílí třetí gól Slezanu do sítě Šumperku. | Foto: DENÍK / Petr Widenka

Slezan po dvou třetinách vedl nad šumperskými Draky 3:1, byl lepším týmem a dostával se do šancí. Dvoubrankové vedení ale nenavýšil.

„V prvních dvou třetinách jsme hráli to, co chtěli. Mohli jsme vést i o více gólů, škoda, že jsme další možnosti ke skórování nevyužili," litoval centr první opavské formace Tomáš Polok. Sám se zapsal jednou mezi střelce, když zvyšoval na 3:1. „Byl to spíše gól Petra Wolfa, nachystal mi to krásně před prázdnou branku," pousmál se devětadvacetiletý útočník.

Idylka skončila ve třetí třetině. Draci během chvilky vyrovnali na 3:3. „Přestali jsme úplně hrát to, co jsme měli, dělali jsme chyby a to tým, jako je Šumperk, tvrdě trestá. Má zkušený tým, loni ještě hrál první ligu. Z naší strany to byla ve třetí třetině ostuda," nebral si servítky zkušený útočník.

„Sice jsme se ještě dvakrát dostali do vedení, ale sami jsme si ho zbytečnými chybami nechali vzít. Každopádně jsme Šumperk měli porazit," podotkl Tomáš Polok.

Letošní výkony Opavy připomínají houpačku. Když pomineme středeční zápas, tak na domácím ledě se hokejistům daří, venku je to ale podstatně horší. „Venku jsme odehráli také dobré zápasy, bohužel jsme nezvládli jejich konec, tam bych to viděl spíše už o hlavě, to je náš problém. Musíme se s tím vyrovnat sami, nikdo nám nepomůže," poznamenal útočník Slezanu.

V aktuální tabulce druhé ligy patří Opavě šestá příčka. Nicméně na třetí Hodonín ztrácí pouhé dva body. „Se současným umístěním spokojeni být nemůžeme. Měli jsme mít o čtyři až pět bodů více. Když se podíváte na tabulku, třetí místo by nám slušelo," podotkl Tomáš Polok.

V sobotu míří Slezan do vsetínského Lapače. Valaši jsou velkým favoritem soutěže a v dosavadních utkáních to jen potvrzují. „Vsetín je favoritem, ale nechceme si dělat žádné alibi, každé utkání začíná za stavu 0:0. Chceme tam uspět," má jasno útočník Slezanu.

Na Lapači bude bezesporu bouřlivá kulisa. „To je jenom dobře. Víme, že na Vsetín chodí okolo dvou tisícovek diváků, hokejem to tam žije. Pro nás je to plus, věřím, že nás to pořádně nahecuje," zakončil Tomáš Polok.