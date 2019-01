Opava – K trenérskému kormidlu opavského Slezanu se po roce a půl vrací staronový kouč Karel Suchánek. Zkušený trenér, který naposledy vedl v polské extralize Unii Osvětim, by měl mužstvo Slezanu vést celou nadcházející druholigovou sezonu.

Karel Suchánek | Foto: DENÍK / František Géla

Volnou židli po kouči Michalu Piskořovi, mířícím do Krnova, tak podle očekávání zaujal sedmapadesátiletý stratég Karel Suchánek, který už v Opavě působí v roli trenéra mladšího dorostu a šéftrenéra mládeže. K ruce bude mít asistenta v osobě Marka Harazima.

„V současné ekonomické situaci by nebylo dobré přivést trenéra odjinud, a proto jsem požádal Karla Suchánka, aby vedl jako kouč A-tým, což přijal," uvedl prezident opavského Slezanu Alois Hadamczik, který se krátce vyjádřil i k odchodu trenéra Piskoře: „Michal Piskoř bohužel nepřistoupil na politiku klubu a odešel, s čímž jsme nepočítali."

Karel Suchánek hledá ve spolupráci s vedením klubu také nové posily. Návrat do rodné Opavy hlásí zkušený bek David Galvas, o kterého se Slezan zajímal už dříve. „S Davidem jsme se dohodli na dvouleté spolupráci," upřesnil Alois Hadamczik. Vrací se také jedenačtyřicetiletý veterán Karel Horný.

„O posile bych v jeho osobě příliš nemluvil. Viděl jsem ho hrát v Polsku, podle mě by na druhou ligu stačil, ale sám je opatrný. Je to vyloženě hráč, který to chce na ledě ještě zkusit, a pokud to půjde, má zájem hrát. Jeho hlavní role ale bude v opavské mládeži, kde se zapojí do tréninkového procesu a společně s Markem Harazimem povede šestou třídu," řekl na adresu Karla Horného Karel Suchánek.

Opavští by rádi získali ještě jednoho obránce, ale konkrétní obrysy by mělo jednání nabrat až během týdne.

Jan Šimek