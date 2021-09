„Bicáky cítíte?“ zněla jedna z prvních otázek na setkání s novináři. „Jo, ještě mám nějakou sílu. Jsou to krásné chvíle, moc si je užívám. Nebolí mě nic,“ odpověděl Palát s úsměvem. „Náročný den, ale tohle je váš sen,“ dodal v historii teprve třetí držitel symbolického klíče od města Frýdku-Místku.

Kolik jste rozdal podpisů?

Ježíš, vůbec nevím. Pár tisíc to asi bylo za těch několik hodin. Pocity jsou super. Byl to můj sen přivézt pohár do Frýdku-Místku. Ještě dopoledne jsem přitom nevěřil, že dorazí. Erik Černák ho musel poslat helikoptérou, protože měl nějaké komplikace.

Jak jste se domlouvali na přesunu se spoluhráčem z Košic?

Původně měl pohár jet autem, ale bodyguardi, kteří s ním jezdí, se zpozdili. Uletělo jim letadlo, Erik dostal poháro nějakých čtyři pět hodin později. Tak se se mnou domluvil, jestli by to mohl mít i ráno. Pak se vyřešila helikoptéra a pohár přiletěl kolem jedné hodiny do Frýdlantu nad Ostravicí. Za normálních okolností máte pohár 24 hodin. Já nějakých deset, chtěl jsem toho stihnout co nejvíc. Ukázat lidem, na hale dětem, rodině i kamarádům.

Jak dlouho se to chystalo?

Dost dlouho, asi měsíc. Ale teprve před deseti dny mi potvrdili z Tampy, že opravdu pohár přiletí. Musím poděkovat městu a Kubovi Mikulíkovi (z hokejového klubu Frýdek-Místek), jak to tady všechno zorganizovali. Nebylo to lehké, v této době obzvlášť.

Bylo to podobné jako třeba plánovat svatbu?

Bylo to jako dvě svatby dohromady. Jedna tady na náměstí s lidmi a jedna soukromá. Nebylo to nejjednodušší, opět musím poděkovat Kubovi Mikulíkovi a panu primátorovi Korčovi.

Z jeho rukou jste obdržel dort v podobě Stanley Cupu a symbolický klíč od města Frýdku-Místku. Překvapilo vás to?

Jasně. Je to věc, kterou jsem očekával, že bych jednou dostat mohl. Je to velká pocta od města a pana Korče. Pokud jde o dort, tak ten se rozkrájel a myslím, že lidé a fanoušci ho snědli. To je fajn, protože i já jsem si dal kousek a byl výborný.

Jste na sladké?

Dám si, ale už jsem v přípravě, takže se snažím to moc nejíst.

V jaké fázi jste?

Už jedu naplno. Mám ve Frýdku led, jsem moc rád, že mi klub umožnil tady trénovat. Celkově přestávka byla kratší, než obvykle, ale já si dva tři týdny odpočinul a potom jsem naskočil do normální letní přípravy. Nová sezona se blíží a musíte být připravený.

Kdy letíte do Tampy?

V tomto týdnu.

Mluvíte o svém snu, ale ten jste splnit i tátovi, že?

To mě těší. Vyhráli jsme dvakrát a rodiče tam nemohli být ani jednou. Byl jsem jen se ženou a s dcerou Adélkou. Naši pohár ještě naživo neviděli a táta si na něho nesáhl. Jsem strašně moc rád, že se Stanley Cup dostal do Frýdku a můžeme to oslavit.

Když Tampa pohár vyhrála v roce 2004, byli tam Češi ze stejných měst. Písecký Stanislav Neckář a Pavel Kubina z nedalekých Janovic. To je asi náhoda, co myslíte?

Přesně tak. To je prostě náhoda. Ale je to pěkné. Jsem rád za Honzu Ruttu, že to také vyhrál.

Vybavíte si oslavy Pavla Kubiny? Vám bylo třináct…

Nějak jsem se kolem Stanley Cupu ochomýtl. Hlavně jsem ale tehdy sledoval finále Tampy, moc jsem jí fandil. To byl začátek, kdy jsem si říkal, že by bylo krásné to třeba jednou taky vyhrát. Zanechalo to ve mně stopu směrem k Tampě. Hrál tam Pavel Kubina a Martin St. Louis patřil k jednomu z mých nejoblíbenějších hráčů. Tampě jsem vždycky fandil. Spolu s Pittsburghem.

Vybavily se vám tedy vaše hokejové začátky?

Začal jsem hrát ve Frýdku, nikdy jsem si neříkal, že budu hrát v NHL, ani to nebyl můj sen. A Stanley Cup? Úplně nereálné. Myslel jsem si, že bych mohl hrát extraligu. Pak mě najednou draftovala Tampa, měl jsem tam pár dobrých sezon. Extraligu jsem si nikdy nezahrál, ale chodil jsem do Frýdku na hokeje. Jsem rád, že Třinec, jeden z nejuznávanějších týmů v Evropě, s klubem spolupracuje a Frýdek je farmou Třince. A je tady nejlepší hokej, co byl. To si fakt moc užívám. Trénuji tady s kluky, je to super.

Je složitější pohár vyhrát poprvé, nebo ho obhájit?

Obojí je velmi těžké. Vyhrát Stanley Cup je super, ale moc týmů to neobhájilo. V minulosti Pittsburgh. Ale i vyhrát ho jednou je těžké. Mnoha hráčům se to nepodaří. Jen když se nám to povedlo poprvé, bylo to speciální. Byl to můj sen, ani jsem nevěděl, jak se chovat, jak pohár zvedat. Byl jsem nervózní. Obhájit je ještě víc. A ještě k tomu před fanoušky. Bylo to fakt super a užil jsem si to.

Byli jste letos klidnější, když jste věděli, co to obnáší?

Klidnější asi ne, ale tým měl víc zkušeností a to rozhodlo. I sedmý zápas proti Islanders. Zkušenost hrála velkou roli.

Na ruce jste při podepisování měl prsten z minulého roku. Co ten letošní?

Příští měsíc bychom v Tampě měli dostat další. Já si ho nasadil jen teď, jinak ho nenosím, protože je těžký. Mám ho schovaný a vytahuju jen při zvláštních příležitostech. Třeba jako je tato.

Jaký jste vlastně typ při oslavách? Dokážete se odvázat?

Dovedu se rozjet. A když jsou oslavy Stanley Cupu, určitě si to dokážu užít. Bylo to divoké, pár dní v kuse jsme jeli, oslavovali, takže to bylo náročné. Ale to se musí, když obhájíte Stanley Cup.

V Tampě máte smlouvu na poslední rok. Chystáte se díky tomu na ni jinak, abyste zaujal kluby a působil jste v NHL dál?

Připravuji se úplně stejně. Máme dobrý tým a můžeme udělat výsledek. Hlavně projít do play-off, pak můžeme mít ty nejvyšší cíle. Ale připravuji se stejně, protože se snažím na to, že jde o poslední smlouvu, nemyslet. Tampa má problémy s platovým stropem, tak uvidíme, jaká bude sezona a řešit to budeme až po ní. Nechávám tomu volný průběh.

Myslíte si, že tým bude mít na třetí triumf i po řadě změn?

Hodně mě mrzí odchod Tylera Johnsona. Začínali jsme spolu už v Norfolku. Prošli jsme si spolu hodně. Byl to jeden z mých nejlepších kamarádů. Ale jsem za něj rád, že půjde do týmu, kde snad bude třeba hrát více a bude tam šťastný. Celkově tým na další vítězství je, ale před sezonou jdeme do toho s tím, udělat play-off a pak se už uvidí. Určitě by to ale bylo krásné.

Až jednou skončí vaše dráha v NHL, zkusíte extraligu, tak jako to udělal letos váš reprezentační spoluhráč David Krejčí?

Uvidíme, uvidíme. Samozřejmě bych byl rád, kdybych v Česku mohl ukončit kariéru, ale těžko říct. Teď na to neumím odpovědět. Pokud jde o Davida, respektuji ho za to, že se vrátil do Olomouce a přeji mu super sezonu. Chce si to tu užít s dětmi, s manželkou a vidět rodinu. Měl v Bostonu výbornou sezonu. Myslím, že hodně Olomouc zvedne a celkově v extralize bude velká superstar.

Může být nejproduktivnějším hráčem české nejvyšší soutěže?

Určitě může.

Váš návrat ale není tedy nereálný?

Doufám, že mi zdraví dovolí v NHL hrát co nejdéle. Potom, jak kariéra půjde ke konci, se budu dívat, co dál. Uvidíme.