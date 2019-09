Do výběrového řízení na post jednatele Hokejového klubu Opava se přihlásili čtyři lidé. Výsledkem je skutečnost, že ačkoli jeden muž se komisi jevil jako nejlepší volba, pozici jednatele neobsadí. Důvody přibližuje náměstkyně primátora Hana Brňáková.

„Tento uchazeč nejlépe splňuje maximum požadavků. Nicméně zatím nemá ukončeno vzdělání ekonomického směru a nemá zkušenosti s vedením lidských zdrojů. Budu však s tímto vítězným uchazečem jednat o uzavření pracovně právního vztahu, byl by zaměstnán na pozici koordinátora dotačních a sportovních projektů. Podpoříme to, že byl nejlepší a chceme dát šanci mladému člověku, aby si tu praxi udělal. Předpoklady myslím má, má dobré vazby v rámci klubu, domnívám se, že by to mohl být skvělý vedoucí pracovník,“ konstatuje Brňáková.

Podle informací Deníku by zmíněným uchazečem měl být hráč Slezanu Opava Jan Štindl. Na postech jednatelů klubu nyní dočasně figurují zástupce koaličního partnera Občané městských částí Opavy René Holuša a zmíněná Hana Brňáková. A to od doby, kdy na své posty letos v červnu rezignovali Lubomír Tobolka a Martin Víteček.

Audit odhalil chyby v účetnictví

Opavský hokejový klub byl navíc podroben i veřejnosprávní kontrole, která se zabývala dotačním obdobím za roky 2016, 2017 a 2018. Výsledek? Porušení rozpočtové kázně.

„Hokejový klub je z větší míry financován dotacemi. Došlo k porušení, které se týkalo nedodržení uznatelných nákladů, nevedli dotační tituly odděleně od ostatních zdrojů, šlo o městské dotace. Tím pádem je vyúčtování komplikované a mohou nastat chyby, které, nezachytí-li jednatel, pak se vše vleče a nabaluje. Hrozí i stoprocentní vrácení dotace a po této stránce i riziko likvidace společnosti, která ji přijala, pokud není zajištěna z jiných zdrojů. Do jisté míry za to mohla možná i nezkušenost ze strany bývalých jednatelů,“ přibližuje Hana Brňáková a doplňuje ji ještě primátor Tomáš Navrátil:

„Účetnictví nebylo správně vedeno, nebylo rozloženo na zapsaný spolek a společnost s ručením omezeným, chybí faktury, špatně se vyúčtovávalo.“ Jestli v klubu vznikly nějaké konkrétní finanční ztráty, nebo se jedná pouze o „papírovou“ záležitost, zatím není jasné. Vše ještě zkoumají právníci. S těmi bude radnice konzultovat i případné zpětné vymáhání peněz.

Situací v opavském hokeji se budou zabývat i zastupitelé. Na jednání v pondělí 9. září se bude například schvalovat nová zakladatelská listina klubu, která mimo jiné navrhuje i snížení počtu jednatelů ze dvou na jednoho.