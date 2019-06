Město bude vypisovat výběrové řízení.Rezignace obou mužů dorazily na adresu opavského magistrátu minulý týden. Oficiální odůvodnění, co je k tomuto rozhodnutí vedlo, jejich součástí nebylo. Naše redakce se proto na Lubomíra Tobolku i Martina Vítečka obrátila.

Lubomír Tobolka přiznal, že ačkoli si veškeré věci analyzoval, odstoupit neměl v úmyslu. „Chtěl jsem změny, bohužel za poslední krátké období pár dní vyšlo najevo několik skutečností a já jsem poznal, že se mnou to nepůjde. Kdybych setrval déle, vznikly by zbytečné tlaky, které by odnášel hlavně hokej. Myslím si, že v rámci součinnosti města a hokeje je velmi důležité, aby nastala spolupráce přímočařejší. A tu já už nejsem schopen vytvořit. Za dva roky jsme ušli kus cesty a nyní je důležité, aby přišlo něco nového, co získá větší důvěru,“ řekl Lubomír Tobolka s tím, že město vychází vstříc všemu, co hokej potřebuje, ale v tomto případě nejde o samotnou spolupráci.

„Je nutné, aby nový jednatel byl chápán inovativně. Za minulého vedení jsem to měl složité, nyní ne, hledali jsme si k sobě cestu. Myslím, že když si město přivede nové lidi, o to více je bude podporovat a prosadí se více změn a lepších věcí. Neodcházím negativně naladěn ani zklamán. Opava mi dala mnoho, mít možnost rozhodovat a dokázat sám sobě i ostatním, že směr, který jsem nastolil, je správný,“ pokračuje.

Naráží tím mimo jiné i na důležitost toho, aby opavští odchovanci nadále působili ve Slezanu a neodcházeli do jiných angažmá. Poté, co podal rezignaci, se totiž údajně několik hráčů nechalo slyšet, že rovněž z Opavy odejdou. „Jestli má někdo zaječí úmysly, tak ho žádám, ať v klubu zůstane. Všechno, co jsem vytvořil, jsem dělal proto, aby Opava hrála s Opavákama,“ konstatuje. Klub je podle něj nyní nastartován na lepší roky, čemuž nasvědčuje i množství sponzorů, které se podařilo sehnat.

Martin Víteček pak ke svému odstoupení uvedl následující: „Nelíbilo se mi chování některých lidí a jejich arogance moci, která už překročila určitou mez. Zůstávali jsme v pozicích jednatelů i po volbách, myslím, že jsme dovedli upoutat a přivézt do klubu partnery, za dva roky jsme učinili mnohé. Bohužel už v tom ale nejde dále pokračovat.“

Ve funkcích jednatelů budou oba dva působit ještě měsíc, Lubomír Tobolka, který je navíc i předsedou hokejového spolku, pak v této pozici zůstane ještě dva měsíce. Město bude nyní podle náměstkyně primátora Hany Brňákové postupovat standardně. „Dojde k vyhlášení výběrového řízení. Chceme tak učinit co nejdříve, aby nebylo ohroženo fungování klubu, jeho stabilita a zahájení hokejové sezony,“ přiblížila.