Tomáši, jaká byla série s Rožnovem?

Víc než o hokej šlo o souboje, z jejich strany většinou na hraně faulu. Bylo štěstí, že zápasy pískali dva rozhodčí, jinak si myslím, že by to nedopadlo dobře. Kvalita ale byla na naší straně, takže po hokejové stránce to bylo celkem klidné vítězství.

Čím jste soupeře převyšovali?

Herně, fyzicky, takticky… myslím si, že úplně ve všem.

První utkání bylo podle trenéra Hulvy dosti vyostřené…

Jsou to takoví tvrdí Valaši, kteří drží pospolu. Když bylo jasné, že prohrají, začali nás různě osekávat a pak už to s hokejem příliš společného nemělo.

Druhý zápas byl už v tomto směru klidnější?

Dokud byl stav ještě vyrovnaný, tak se snažili hrát, ale za stavu 6:1 pro nás už se to začínalo podobat zápasu v Krnově. Budu se opakovat, ale zase to moc hokejové nebylo…

V semifinále vás čeká Karviná, co od ní očekáváte?

Myslím si, že Karviná s námi bude chtít hrát hokej, takže si to rozdáme na férovku. Mají celkem dobrý mančaft, na všech postech mají vyrovnaný kádr. Bude to vyrovnaná série, určitě to bude lepší hokej než s Rožnovem.

Budete se na soupeře nějak speciálně připravovat?

Bude to jen o nás. Když se zodpovědně připravíme a dáme tomu všechno, tak podle mě máme velkou šanci jít do finále.

Určitě se budete moct spolehnout na podporu fanoušků…

Jsme rádi, že diváci chodí, protože když přijde třeba 500 lidí, tak to jde poznat. Lidi s námi žijí, v Rožnově nás bylo podpořit asi 30 fanoušků, což je na středu hezké číslo.

Jak si angažmá v Krnově užíváte? Naplňuje vás hrát krajskou soutěž?

Já jsem hlavně rád, že mám svůj klid a mám kolem sebe lidi, kteří jsou do hokeje zapálení a féroví, což mě při mém konci v Opavě nepotkalo. V kabině je navíc dobrá parta, takže jsem tady spokojen.

Druhá liga už vás neláká? Je vám stále pouze 31 let…

V Krnově se cítím dobře, navíc si myslím, že se na mé jméno v Opavě tak trochu zapomnělo, nikdo se mi neozval, takže to není na pořadu dne.

V čem se liší krajská liga od druhé?

Druhá liga je samozřejmě úplně někde jinde, je rychlejší. Kraj šel ale v poslední době hodně nahoru, pamatuju si, že kdysi to takovou kvalitu nemělo. Ale rozdíl tam je stále markantní. Přece jenom ve druhé lize je to o větší kvalitě.

Sledujete, jak se daří Slezanu?

Byl jsem letos na zhruba deseti zápasech a sleduju jejich výsledky. Sice se letos do play-off nepostoupilo, ale věřím, že klub čekají lepší zítřky.

Opava letos podruhé v řadě neproklouzla do vyřazovacích bojů a kádr je oproti minulosti výrazně mladší. Myslíte, že je to ta správná cesta?

Nevím, jestli je to dobrá, nebo špatná cesta. Zajímalo by mě spíše, kolik hráčů je opavských, jestli to má nějaký smysl, aby se po sezoně všichni nerozutekli a nezačínalo se znovu od nuly. Nejlepší by asi bylo, kdyby měl kádr nějakou kostru, která by se doplnila mladými. Kluků ze současného mužstva už moc neznám, těžko se mi to hodnotí.

Ptal se Tomáš Chalupa