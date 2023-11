Zvláštní utkání odehráli hokejisté opavského Slezanu na ledě ve Velkém Meziříčí. Hosté nezvládali situace v nerovnoměrném počtu hráčů na ledě. Tři branky inkasovali v oslabení, dvě při vlastní přesilovce a výsledkem byla porážka 2:6.

Opava prohrála ve Velkém Meziříčí | Foto: Vlastimil Malina

„Zápas se mi hodnotí těžce,“ přiznal zklamaný trenér Slezanu Pavel Zdráhal. „Budeme si muset všichni sáhnout do svědomí a vrátit se ke hře ze začátku sezony, kdy jsme si vážili každého bohu, každé vstřelené branky. Připadá mi to, že jsme si začali hrát na hokejisty,“ poznamenal hostující stratég. „Někteří hráči si asi myslí, že by měli dostat více prostoru a převzít roli klíčových hráčů, kteří jsou na marodce. Dopadlo to takto. Když dostanete z prvních čtyř gólů dva ve vlastní přesilovce a dva v oslabení, tak není o čem diskutovat,“ kroutil hlavou bývalý extraligový útočník.

„Na každém předzápasovém tréninku se minimálně dvacet minut věnujeme přesilovkám. Hráči si to musí srovnat v hlavách. Nemyslím si, že bychom soupeře podcenili. Už ve středu jsme odehráli s Kopřivnicí špatné utkání s dobrým výsledkem. Řekli jsme si k tomu, co dělat a jak se chovat. Jsme pod dekou, musíme z toho ven,“ zakončil své hodnocení.

Velké Meziříčí – Slezan Opava 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 4. Doležal, 11. Juráň (Trnka, Křenek), 31. Juráň (Křenek), 38. Slabý (Doležal), 55. Juráň (Kochánek), 59. Strnad (M. Juda) – 18. Dobša (Kadula, Stuchlík), 51. Kadula (Stuchlík, Šindelář). Rozhodčí: Kohoutek – Tichý, Štěrba. Vyloučení: 7:8. Využití: 3:0. V oslabení: 2:0. Diváci: 364.

Opava: Slíž (41. Nowak) – Šindelář, Backa, Štěpánek, Jak. Ludvík, Ervasti, Thiel, Lehotský – Kadula, Stuchlík, Dobša – Vojtovič, Káňa, Štindl – Häring, Beránek, Vašenka – Kotásek, Hendrych, Krupa – Buršík. Trenér: Pavel Zdráhal.