/VIDEO/ Přímý souboj o třetí místo ve II. hokejové lize se proměnil v jednoznačnou záležitost. Opavský celek ve svém krnovském azylu nedal novojičínským Ďáblům sebemenší šanci a vyhrál 7:2. Hrdinou utkání byl domácí útočník Tomáš Rousek, který zapsal čtyři kanadské body. Mimochodem tento opavský odchovanec figuruje aktuálně i na soupise ambiciózního Vsetína. Do týmu z Lapače má totiž vyřízené střídavé starty.

Slezan Opava - Nový Jičín 7:2 | Video: Jan Pitřík

Opava sice v Krystal aréně po gólu Floka prohrávala, Slezan ale zabral v závěru první periody výsledek otočil. Následovala bezgólová prostřední část. Ve třetí pak Opavští jasně kralovali a nakonec vyhráli 7:2.

„Měli jsme dnes dobře poskládanou sestavu, do hry jsme mohli nasadit čtyři kompletní pětky,“ byl rád trenér opavského Slezanu Pavel Zdráhal. „Nový Jičín disponuje zkušeným kádrem. Mají hráče, kteří už něco odehráli a samozřejmě už mají nějaký věk. Věděli jsme, že na ně platí rychlost a také to, že jim nesmíme dovolit hrát v početní výhodě,“ podotkl kouč HC Slezan.

Jurečka s Gniadkem to vzali na sebe a Opava urvala cenný skalp

Opava sice inkasovala gól jako první, to ji ale nerozhodilo. „Nám se to dnes dařilo, prvních deset minut jsme měli spoustu šancí, ale neprosadili jsme se. Bohužel jsme pak prohrávali, ale tým se nepoložil a třemi góly jsme to otočili. Výborně jsme začali i ve druhé třetině, ale zase nám to nepadalo. Chvilku pak byl Jičín aktivnější. Ve třetí třetině jsme věděli, že si musíme i nadále dávat pozor, ale jakmile jsme dali na 4:1, tak to otevřeli, a to byla voda na náš mlýn. Nakonec jsme zaslouženě vyhráli,“ zakončil Pavel Zdráhal.

Slezan Opava – Nový Jičín 7:2 (3:1, 0:0, 4:1)

Branky a nahrávky: 17. K. Stuchlík (Rousek), 19. Káňa (Ervasti, Rousek), 20. Krejsa (Slusarczyk, Šindelář), 43. Rousek (Šindelář, Káňa), 51. Rousek (Káňa, Šindelář), 53. Slusarczyk (Krejsa), 55. Adamec (Krejsa) – 11. Flok (J. Sluštík), 59. Maliník (Konečný, Květoň). Rozhodčí: Kapitanov – Konvička, Klimek. Vyloučení: 2:6. Využití: 3:1. Diváci: 209.

Opava: Slíž – Šindelář, Kalus, Adamec, Štěpánek, Ervasti, Jak. Ludvík, Foltýn – Káňa, K. Stuchlík, Rousek – Slusarczyk, Brada, Krejsa – Vašenka, Beránek, Vojtovič – Kadula, Häring, Hradil. Trenér: Pavel Zdráhal.

Nový Jičín: Málek (Klimek) – Andrýsek, D. Holáň, Kuboš, Hruška, J. Holáň, Dudáš – Berka, Olesz, Flok – Gebauer, Květoň, Konečný – Škarka, D. Handl, Hudeček – J. Sluštík, Zdeněk, Maliník – Hilšer. Trenér: Petr Kuboš.