/VIDEO, FOTOGALERIE/ Vrchol sezony je tady. Ve II. hokejové lize startuje play-off. Na opavský Slezan čeká v osmifinále Havlíčkův Brod. Opavští mají s tímto týmem zápornou bilanci. Zkušený kouč Pavel Zdráhal ale věří v postup a také v podporu fanoušků. První zápas je na programu v úterý, a to na ledě krnovské Krystal arény.

Slezan čeká play-off | Video: Jan Pitřík

„Do sezony jsme šli s cílem urvat play-off. Ten jsme naplnili, jdeme do něj ze čtvrtého místa, dokonce jsme sahali i po třetím, což se nám nepovedlo. Na sérii s Havlíčkovým Brodem se těšíme, věřím, že půjdeme dál,“ řekl opavský trenér Pavel Zdráhal. „Hrajeme se soupeřem, který má jak zkušené, tak mladé šikovné hráče. Máme s nimi sice zápornou bilanci, to ale změníme,“ věří bývalý extraligový útočník. „Bude rozhodovat forma brankářů. My budeme spoléhat i na domácí prostředí. Tím bych chtěl do Krnova pozvat co nejvíce fanoušků,“ podotkl šéf opavské lavičky.

Vzhledem k rekonstrukci opavského zimáku našel Slezan pro letošní sezonu azyl v krnovské Krystal aréně. „Byli jsme mile překvapeni zázemím, které jsme v Krnově našli. Máme k dispozici dvě šatny, posilovnu i venkovní prostory na přípravu. V tomto směru si na nic stěžovat vůbec nemůžeme. Jedinou nevýhodu je daleké cestování,“ pochvaluje si své dočasné opavské působiště.

Opava padla gólem v nastavení. Byli jsme málo nebezpeční, přiznal Partyš

Opava má v sestavě hned několik mladých hráčů. „Kluci mile překvapili. Jsou šikovní, v základní části prokázali kvalitu, mají potenciál a rozhodně neřekli ještě poslední slovo,“ poznamenal Pavel Zdráhal.

V Opavě v posledním utkání základní části otočili zápas se Žďárem nad Sázavou. „Šli jsme do zápasu po třech porážkách v řadě. Chtěli jsme uspět, utkání připomínalo houpačku. Vedli jsme, pak o dva góly prohrávali. Třetí třetinu jsme ale zvládli v play-off módu,“ byl s třetí části spokojený opavský kouč.

Hokejisté mají nyní před sebou náročný program. Zápasy navazují rychle na sebe, z toho plyne i náročné cestování. „Program je náročný. Je pravda, že kluci chodí do práce nebo studují. Věřím, že dostanou úlevy a budou moci se soustředit hlavně na hokej a my budeme na chvíli profíci,“ přeje si Pavel Zdráhal. Série se hraje na 3 vítězné zápasy.

Program série: 12. března: Slezan Opava – Havlíčkův Brod (18.00), 14. března: Havlíčkův Brod – Slezan Opava (18.00), 16. března: Slezan Opava – Havlíčkův Brod (17.00), 18. března: Havlíčkův Brod – Slezan Opava (18.00), 20. března: Slezan Opava – Havlíčkův Brod (18.00).