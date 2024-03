Dva venkovní zápasy mají za sebou hokejisté opavského Slezanu. Svěřenci trenéra Pavla Zdráhala tentokrát nevytěžili ani bod. Nejdříve prohráli s brněnskou Technikou 2:5 a následně podlehli i Žďáru nad Sázavou, a to 2:3.

Opavským hokejistům se nedařilo | Video: Jan Pitřík

„Poslední tři, čtyři zápasy hrajeme v defenzivně lehkovážněji, což bylo vidět i v Brně. Musíme hrát zodpovědněji v obranném pásmu, jinak nebudeme mít šanci na dobrý výsledek. Je třeba začít opět hryzat led,“ řekl po porážce s Brnem opavský kouč Pavel Zdráhal.

Opava padla v Ústí. Momentálně se trápíme, přiznal Petr Czudek

O den později šla Opava díky Vašenkovi do vedení. Po polovině zápasu se ale Plameny zvedly a výsledek otočily. Slezan si dal kontaktní gól, jenomže to bylo vše a porážka byla na světě. „Bohužel jsme opět pokračovali v trendu z posledních zápasů s tím rozdílem, že do půlky utkání jsme byli jednoznačně lepším týmem,“ rozebíral druhý duel kouč Slezanu. „Měli jsme i více šancí, jenomže nás trápila koncovka. Soupeř nás provokoval a my jsme nechali. Rozhodily nás mikroblbosti, přišel faul, pak další na pět minut. To rozhodlo o tom, že se vracíme s prázdnou,“ zakončil Pavel Zdráhal.

Technika Hockey Brno – Slezan Opava 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 15. Martinec (Benýšek, M. Dufek), 24. Masař (T. Pigl, P. Čermák), 30. Martinec, 43. Martinec (E. Pospíšil), 59. Staněk (T. Handl, K. Holík) – 35. Šindelář (Vašenka, K. Stuchlík), 59. Káňa (K. Stuchlík, Adamec). Rozhodčí: Schenel – Smetková, Viskot. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. Diváci: 51.

Opava: Nowak – Ervasti, Štěpánek, Foltýn, Šindelář, Jak. Ludvík, Adamec, Häring, K. Stuchlík, Vojtovič, Kotásek, Káňa, Kadula, Beránek, Rousek, Brada, Vašenka, Štindl, Krejsa. Trenér: Pavel Zdráhal.

SKLH Žďár nad Sázavou – Slezan Opava 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 33. Kubíček (Dušek), 37. Kadleček (Pleva, Půhoný), 43. Wasserbauer (Chlubna, Polodna) – 4. Vašenka (Štěpánek), 48. Krejsa (Brada). Rozhodčí: Held – Štěrba, Viskot. Vyloučení: 7:5, navíc Foltýn (Opava) 5 minut a do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 440.

Opava: Nowak – Foltýn, Adamec, Ervasti, Štěpánek, Šindelář, Jak. Ludvík – Kotásek, Beránek, Káňa – Kadula, Krejsa, Hendrych – Štindl, Vašenka, Vojtovič – Buršík, Brada, Hradil – Häring. Trenér: Pavel Zdráhal.