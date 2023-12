/FOTOGALERIE/ Velmi cenné tři body si do druholigové tabulky zapsali hokejisté opavského Slezanu. Na ledě Bobrů z Valašského Meziříčí si zapsali vítězství 2:1. Nyní čeká svěřence trenéra Pavla Zdráhala utkání na půdě brněnské Techniky.

Valašské Meziříčí - Slezan Opava 1:2 | Foto: Vlastimil Malina

„Byl to urputný zápas, ve kterém jsme dali o gól víc, a to je to nejdůležitější. Soupeř nás překvapil pohybem v útočné třetině, hodně do nás šli a byla na nich vidět chuť po vítězství. My jsme ale nedělali moc chyb, a když už tam nějaká byla, podržel nás Marek Slíž,“ řekl ve svém hodnocení trenér Opavy Pavel Zdráhal.

„Náš tým momentálně šlape, hrajeme jako jeden celek a to je klíčové. Měli jsme navíc pouze jedno vyloučení, což svědčí o tom, že jsme hráli velice disciplinovaně. Řekl bych, že si kluci po té drobné krizi uvědomili, že nemáme na to, abychom hráli nějaký profesorský hokej, a za svou poctivou práci jsou teď odměňováni,“ pronesl spokojený kouč opavského Slezanu.

HC Bobři Valašské Meziříčí – HC Slezan Opava 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Kozubík (Baroš) – 7. Rousek (Káňa, Beránek), 24. Stuchlík (Rousek, Káňa). Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Rozhodčí: Kohoutek – Gančarčík, Hladík. Diváci: 154.

Opava:Slíž – Backa, Šindelář, Štěpánek, Ervasti, Thiel, Jak. Ludvík, Buršík, Lehotský – Rousek, Stuchlík, Káňa – Vojtovič, Brada, Hradil – Hendrych, Beránek, Vašenka – Kotásek, Häring, Krupa. Trenér: Pavel Zdráhal