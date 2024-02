Tenhle výjezd se povedl! Hokejisté opavského Slezanu předvedli dokonalou loupež ve Velkém Meziříčí. Domů si přivezli tři body za vítězství 6:3. Jejím hlavními aktéry byli Rousek s Káňou. Oba se hned dvakrát zapsali mezi střelce.

Hokejisté opavského Slezanu porazili Velké Meziříčí 6:3 | Foto: Deník/VLP Externista

Opava už v první třetině jasně ukázala, že si přijela pro plný bodový zisk. Během čtyř minuty si vytvořila tříbrankový náskok a ten až do samotného závěru hlídala. „První třetina byla pro vývoj zápasu stěžejní. Vytvořili jsme si náskok, který jsme si hlídali,“ konstatoval opavský trenér Pavel Zdráhal. „Ve druhé části sice přišla pasáž, kdy jsme nechali soupeře trochu nadechnout, o nic velkého ale nakonec nešlo. Kluci hráli přesně to, co jsme od nich chtěli,“ pochvaloval si kouč opavského Slezanu.

Hlučín remizoval se Slováky. Herně to špatné nebylo, řekl kouč

Jedinou černou kaňkou zápasu bylo zranění Adama Beránka. „Utrpěl lehčí otřes mozku. Celkově věřím, že se naše zdravotní situace umoudří a zranění hráči se začnou vracet do tréninku,“ přeje si Pavel Zdráhal.

Velké Meziříčí – Slezan Opava 3:6 (0:3, 1:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 25. M. Juda (Trnka, Ambrož), 44. Paleček (M. Juda, Jan Ludvík), 54. Orsech – 14. Káňa, 16. Voznica (Beránek, Štěpánek), 18. Häring (Voznica), 32. Rousek (Káňa), 38. Rousek (Adamec, K. Stuchlík), 52. Káňa (Rousek). Rozhodčí: Kohoutek – Tichý, Vískot. Vyloučení: 5:5, navíc Rousek (OPA) neproměněné TS. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1.

Opava: Slíž – Adamec, Štěpánek, Ervasti, Jak. Ludvík, Kalus, Lehotský, Foltýn – Káňa, K. Stuchlík, Rousek – Vašenka, Beránek, Kadula – Hendrych, Häring, Voznica – Pachula, Kotásek, Buršík. Trenér: Pavel Zdráhal.