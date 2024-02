Ztratili dobře rozehraný zápas. Opavští hokejisté v krnovském Krystal aréně ještě dvanáct minut před koncem normální hrací doby vedli o dvě branky. To jim ale nestačilo. Hodonínský Baník se totiž dokázal postavit na nohy a zápas dotáhl v prodloužení k vítězství 4:3. Vítěznou branku zařídil Hložánek.

Slezanu domácí zápas nevyšel | Foto: Deník/VLP Externista

„Jsem nejnaštvanější, jaký jsem za celou sezonu byl. Hráli jsem už od první minuty lehkovážně a špatně, na ledě jsme si absolutně neplnili své povinnost,“ byl pořádně vytočený trenér Slezanu Opava Pavel Zdráhal. „Do klína nám pak spadlo vedení na 3:1 a místo toho, abychom hráli na brejky, tak jsme ze dvou brejků inkasovali. Celou sezonu nás zdobí týmová a disciplinovaná hra, ale dneska jsme si mysleli, že jsme mistři světa a někteří hráči obzvlášť,“ nešetřil dále kritikou. „V prodloužení jsme to zkoušeli bez brankáře, protože soupeř by pak měl dvě minuty přesilovku a asi by to taky poslali bez brankáře do pět na tři, což je téměř jistý gól. Proto jsme zvolili tohle riziko. Vyhrát jsme si nezasloužili, ale přesto jsme si mohli pojistit třetí místo a mít v posledních kolech klid,“ dokončil Pavel Zdráhal své hodnocení.

Slezan Opava – Hodonín 3:4 p.p. (0:1, 1:0, 2:2 – 0:1)

Branky a nahrávky: 23. Adamec (Rousek, Káňa), 36. Rousek (Jak. Ludvík, Káňa), 41. Rousek (Lehotský, K. Stuchlík) – 7. Zaychik (Sajdl, Luža), 48. L. Stuchlík (Luža, Hložánek), 50. Hložánek (Sajdl, Sedláček), 61. Hložánek (Luža). Rozhodčí: Hranoš – Gančarčík, Klimek. Vyloučení: 7:5, navíc Káňa (OPA) 10 minut + OK. Využití: 1:1. Diváci: 304.

Opava: Slíž (Nowak) – Šindelář, Lehotský, Adamec, Štěpánek, Ervasti, Jak. Ludvík, Pachula – Káňa, K. Stuchlík, Rousek – Häring, Brada, Dobša – Vašenka, Vojtovič, Kadula – Kotásek, Hendrych, Buršík – Krejsa. Trenér: Pavel Zdráhal.