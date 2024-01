/VIDEO/ Byla to velká bitva, který dopadla pro opavské hokejisty dobře. Slezan ve svém krnovském azylu ještě v polovině utkání se šumperskými Draky prohrával. K obratu zavelel vyrovnávacím gólem Vojtovič. Ve třetí třetině pak Opavští strhli vítězství na svou stranu a vyhráli 4:3. V tabulce druhé ligy jim aktuálně patří čtvrtá příčka.

HC Slezan Opava - Šumperk 4:3 | Video: Jan Pitřík

„Začali jsme dnes ve velmi dobrém pohybu a soupeře jsme v prvních deseti minutách zasypali množstvím střel, bohužel nám to tam nespadlo. Potom se hra vyrovnala a i Šumperk začal vystrkovat růžky, načež jsme dostali nesmyslnou branku, de facto totožnou, jaká rozhodla zápas s Havlíčkovým Brodem,“ začal k utkání hovořit opavský trenér Pavel Zdráhal. „Soupeř pak ale byl na koni a ve druhé třetině jsme nezačali dobře, vyrovnání Vojtoviče nás ale zase nakoplo a ožili jsme. Za stavu 3:1 jsme soupeře bohužel pustili zpátky do zápasu, což dokonale umíme. Bylo to drama až do posledních sekund, ale jsme rádi za tři body,“ vydechl si zkušený kouč.

Velmi dobře se v utkání jevily mladé vítkovické posily Slusarczyk a Krejsa. „Jsou to kluci, kteří už letos zasáhli i do extraligy, takže jsem tušil, že pro nás budou přínosem. Mají výborný pohyb a po ledě dobře rotovali,“ pochvaloval si Pavel Zdráhal.

HC Slezan Opava – Draci Šumperk 4:3 (0:1, 1:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 32. Vojtovič (Vašenka, Beránek), 43. K. Stuchlík (Šindelář, Rousek), 47. Rousek (Štěpánek), 59. Krejsa (Slusarczyk, Brada) – 16. Danielčák (P. Hohl), 55. J. Horký (Vachutka), 60. Vachutka (Dudycha, Jaroš). Rozhodčí: Rapák – Gančarčík, Hladík. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 193.

Opava: Slíž – Šindelář, Pachula, Bílek, Štěpánek, Ervasti, Jak. Ludvík, Adamec – Káňa, K. Stuchlík, Rousek – Slusarczyk, Brada, Krejsa – Vašenka, Beránek, Vojtovič – Kotásek, Häring, Hendrych. Trenér: Pavel Zdráhal.