Počtvrté na souboj hvězdného útočníka s tvrdým obráncem dojde v neděli v rámci 43. kola, kdy Ostravané přivítají kladenské Rytíře (od 16 hodin). Pamatuje si Výtisk na první vzájemné utkání? „Jo. Bylo mi asi třiadvacet, v NHL byla výluka. A to, co předváděl, bylo šílené,“ pousměje se při vzpomínání.

„Všichni se na něj soustředili, že ho budou hlídat. A on měl po první třetině bilanci dva plus dva. To bylo něco neskutečného. Jen ukázal, proč je nejlepší na světě,“ kroutí i po letech hlavou.

To bylo v extraligovém ročníku 2004/2005, kdy Výtisk působil v Plzni. Na druhé měření sil došlo o osm let později. Jágr samozřejmě v dresu Kladna, obránce „kroutil“ tehdy třetí sezonu v Liberci a s ním bojoval o záchranu. Naposledy se pak oba setkali loni v září v úvodu sezony. Nutno říct, že zatímco v jiných zápasech v probíhající sezoně Jágr zářil, proti Vítkovicím ještě nebodoval.

„Je to s ním těžké. Má strašnou sílu, když vystrčí zadek, tak se k němu člověk nedostane, navíc při té jeho dlouhé hokejce… Tohle pořád má. Navíc ví o hráčích kolem sebe, takže je složité se na něj dostat,“ připomíná Výtisk.

Rozdat ránu a třeba i podobný zákrok, jako před dvěma týdny proti Radku Smoleňákovi, by se mu ale dát nebál. „Já jsem takhle vždycky hrál a nikdy nevnímám, kdo je proti mně. Vím, že párkrát jsem sundal i své kamarády. A dobré kamarády. Proto se na to neohlížím. Když tam bude, tak do toho půjdu normálně jako vždycky,“ slibuje osmatřicetiletý tvrďák.

Jágr je přitom ještě o devět let starší. „Klobouk dolů, že v tolika letech hraje. Neskutečný věk. Sám vím, jaké je to hrát skoro ve čtyřiceti, ráno při vstávání už to cítíte. Ale nevím, jak to má on, když má o tolik let víc,“ usmívá se.

V prvním domácím utkání proti Kladnu na začátku listopadu chyběl, což ho mrzelo. Rozhodně ale ne kvůli Jágrovi. „Celkově mi vadilo, že jsem nemohl hrát, ale jinak jsem to neřešil, že bych proti němu nemohl nastoupit. To určitě ne. Prostě to tak bylo a člověk s tím nic neudělá,“ říká pragmaticky.

Podobně přistupuje k nedělní bitvě. „Vím, že hrajeme s Kladnem, ale to je vše. Teď máme za sebou Liberec, nejlepší mančaft soutěže, na který jsme se soustředili,“ vysvětluje Výtisk. „A Jágr? Přijede. Samozřejmě je to legenda, klobouk dolů, ale beru to tak, že hrajeme proti Kladnu a potřebujeme tři body,“ dodává a je smířený s tím, že hala se znovu zaplní spíše zásluhou české hvězdy než kvůli domácímu mužstvu.

„Naše výkony nejsou takové, abychom vyprodali arénu, ale bude dobře, že přijdou alespoň na něj,“ přiznává. „Jinak si ale myslím, že dnes už to není jen o něm. Předtím to ano, to se člověk chystal, ale stejně zápas urval a rozhodl. Teď hrajeme proti Kladnu a tak to bereme,“ uzavírá Jan Výtisk.