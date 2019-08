Ve druhé lize si Peslar zahrál za Břeclav, Porubu, Hodonín a uplynulou sezonu hrál za ambiciózní Žďár nad Sázavou, kde se blýskl bilancí 10+19. Kromě toho si také vyzkoušel v Havířově první ligu, zahrál si i polskou nejvyšší soutěž v Jastrzebie.

Teď se ofenzivně laděný odchovanec Poruby vrací do Slezska, aby pomohl vrátit Opavu do play-off.

Jakube, jak se vlastně váš přestup do Opavy zrodil?

Řešil jsem z pracovních důvodů návrat do Ostravy, takže jsem hledal něco v okolí. S trenérem Pavlem Zdráhalem se už známe nějaký pátek, takže proběhl jeden dva telefony a bylo hotovo.

Jste odchovancem Poruby, v juniorce jste ale hrál i za Kometu Brno…

Popravdě se moc za odchovance Poruby sám nepovažuji, i když jsem tam toho samozřejmě odehrál hodně. Bylo mi ale řečeno, že ze mě nikdy hokejista nebude. Pak jsem se sice obloukem přes Havířov a Kometu vrátil, ale nikdy jsem se tam moc dobře necítil. Docela mě to mrzí, když se teď na Porubu podíváte, hrajou tam samí žoldáci.

V juniorce Komety jste dokonce měl na dresu „áčko“, byla tam tehdy šance zahrát si i Extraligu?

Pohořel jsem tam tehdy na tom, že jsem nebyl jejich hráč a Poruba za mě chtěla šílené peníze. Měl jsem odejít do Třebíče, ale nakonec to nějak skrze finance nedopadlo. Když jsem byl druhý rok v Brně, tak jsem už od Vánoc trénoval s áčkem, ale nakonec ta příležitost nepřišla. Chyběla mi i trocha štěstí.

Jaké máte vzpomínky na angažmá v Jastrzebie?

Byl to v podstatě takový útěk z Poruby. Bohužel jsem tam odehrál jen pár zápasů, protože jsem se pak zranil. Kvalita těch spodních týmů nebyla nijak velká, ale zase na druhou stranu třeba Krakov nebo Tychy měly dobrou úroveň. Přirovnal bych to k naší první lize, bylo to super.

Pojďme k Opavě, máte za sebou neoblíbenou letní přípravu, jaká z vašeho pohledu byla?

Tuhle otázku bych asi přeskočil (smích). Musím se přiznat, že jsem tady letní přípravu neabsolvoval, měl jsem individuální plán. Bylo to hlavně kvůli pracovnímu vytížení, chtěl jsem také strávit nějaký čas s rodinou. Moc jsem se tady v létě tedy neohřál (smích).

Blíží se vám první přáteláky, už se asi musíte v kabině všichni těšit…

Na to, až skončí ta okurková sezona, a budeme hrát zápasy, se těší každý. Proto také ten hokej hrajeme. Už aby to bylo.

Jak vůbec vnímáte to, že do Opavy přicházíte jako hvězda, budou se od vás čekat body…

Klidně ať se ode mě body čekají, ale nechci sám sebe nějak vystavovat pod tlak. Budu se snažit být platný pro mužstvo a plnit to, co bude potřeba. Byl bych rád, kdyby se třeba vyšvihnul někdo z mladých a já mu v tom mohl pomoct. Do nějaké role spasitele se rozhodně stavět nechci.

Za ty roky jste proti Opavě sehrál mnoho zápasů, jak se vám proti Slezanu hrálo?

Přiznám se, že jsem s Opavou nerad hrával. Co si pamatuju, tak to byl vždycky takový tradiční soupeř, kdy se ten mančaft moc neměnil a kluci hráli dlouho spolu. Teď se ten kádr sice trošku obměnil, ale někteří starší tady pořád jsou. Moc rád jsem tady nejezdil.

V posledních dvou letech se Slezan nedostal do play-off, což nebývalo zvykem…

Věřím, že to bude naším cílem. Vždycky když hraju, tak chci vyhrát a je mi jedno, kde hraju nebo s kým hraju. Porážky nikdo nemá rád a myslím, že i ostatní kluci udělají všechno pro to, abychom se tam dostali. Jestli můžu mluvit za kabinu, tak chci, aby tady play-off bylo.

Jakub Peslar



Narozen: 30. června 1992.

Pozice: obránce.

Předchozí působiště: Poruba, Kometa Brno, Břeclav, Jastrzebie, Hodonín, Žďár nad Sázavou.

Druholigová bilance: 174 zápasů - 115 bodů (31+84).

TOMÁŠ CHALUPA