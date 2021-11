Opavský Slezan v sobotu rozdával hokejovou radost. Svěřenci kouče Tomáška doma přehráli Hodonín jednoznačně 4:0. O své výhře červenobílí rozhodli už v první periodě, ve které nastříleli čtyři branky. O dvě gólové asistence se postaral Jan Vašenka, pro kterého se jednalo o speciální zápas.

Jakub Šiřina: loučení se slzami na krajíčku, sudem piva a dresem na hřebíku

Dvacetiletý útočník totiž před měsícem právě v Hodoníně utrpěl hodně nepříjemné zranění, když se nezaviněně střetl s rozhodčím a výsledkem byl otřes mozku a několik týdnů dlouhá stopka. „Po takovém zranění je důležitý první zápas, aby člověk zase nabral sebedůvěru a dobrý pocit, hodil to za hlavu. Snažím se na to nemyslet,“ podotkl úvodem mladý útočník.

Zápas s Hodonínem si navíc Vašenka zpestřil dvěma nahrávkami. „Hodonín přitom nepatří mezi mé oblíbené soupeře, jejich hokej mi nesedí,“ zdvihá Vašenka prst. „Uklidnily nás ale dvě rychlé branky, pak jsme přidali další trefy a naopak jsme si nenechali dát žádný zbytečný gól, který by Hodonín mohl vrátit do zápasu,“ pokračoval autor pěti letošních branek v hodnocení. „Ve druhé třetině jsme ale udělali hodně zbytečných faulů, které naštěstí hosté nepotrestali,“ podotkl ještě.

V posledních dnech a týdnech se Slezan potýká z rozsáhlou marodkou. Trenér Aleš Tomášek má k dispozici jen šest obránců a tři útoky. Navíc Opavě chybí celá první pětka. „Mě osobně vyhovuje víc, když hrajeme na tři pětky. Člověk se dostane rychleji do tempa,“ přiznává opora opavského týmu. „Na druhou stranu nám chybí první útok, dneska se do sestavy vrátil alespoň Petr Wolf. Právě tihle staří kabinu drží pohromadě a celé to vedou, určitě je znát, když hrajeme bez nich.“

Sobotní zápas byl pro Slezan velmi důležitý. Souběžně totiž spolu hrála i rezerva Komety s Kopřivnicí, tedy týmy, které jsou o pouhý bod za Opavou. Té tak povinnost velela vyhrát. „Bylo důležité, abychom body urvali. Jak jsem říkal, proti Hodonínu se mi nehraje dobře, ale jsou poslední, takže body byly papírově povinné. Tedy alespoň pokud chceme pomýšlet na play-off.“

Ve středu Jana Vašenku čeká další zajímavý duel, v Opavě se totiž představí Valmez, za který dříve nastupoval. „Ve Valašském Meziříčí jsem začínal a všechny tam znám, takže to jsou zápasy, na které se extrémně těším. Bývají vyrovnané a vypjaté, padá hodně gólů. Je taky hodně zasáhl covid, kvůli očkování několik hráčů nemůže hrát. Musíme se na ně poctivě připravit,“ zakončil Jan Vašenka s úsměvem.